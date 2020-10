Tờ Bloomberg mới đây đưa tin một phòng thí nghiệm Úc vừa công bố nghiên cứu cho thấy chủng virus SARS-CoV-2 mới có khả năng tồn tại nhiều tuần trên bề mặt tiền giấy, thủy tinh và nhiều loại vật chất khác.

Chủng virus SARS-CoV-2 mới có thể tồn tại trên màn hình smartphone, tiền giấy tới 28 ngày

Theo nghiên cứu của Australian Centre for Disease Preparedness - trung tâm thí nghiệm an toàn sinh học hàng đầu nước Úc, virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trong vòng 28 ngày trên các bề mặt nhẵn như màn hình smartphone, kính, tiền giấy ở nhiệt độ thông thường (khoảng 20 độ C). Khoảng thời gian này lâu hơn cả thời gian sống sót 17 ngày của virus cúm thông thường.

Nếu trong điều kiện nhiệt độ khoảng 40 độ C, khả năng sống sót của virus sẽ bị giảm xuống dưới 1 ngày. Các phát hiện này bổ sung thêm bằng chứng cho thấy virus gây bệnh Covid-19 có khả năng tồn tại lâu hơn trong môi trường thời tiết mát mẻ, khiến dịch bệnh trở nên khó kiểm soát hơn vào mùa đông.

“Kết quả những nghiên cứu của chúng tôi cho thấy virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm trên các bề mặt trong thời gian dài. Điều này thúc đẩy việc rửa tay thường xuyên và làm sạch các bề mặt (để hạn chế sự lây nhiễm virus)” - ông Debbie Eagles, phó giám đốc trung tâm Australian Centre for Disease Preparedness cho hay. Virus có xu hướng tồn tại lâu trên các bề mặt nhẵn hơn là các bề mặt phức tạp và xốp.

Nghiên cứu của Australian Centre for Disease Preparedness được tài trợ bở Bộ Quốc phòng Úc và được thực hiện trên các bề mặt, môi trường khác nhau. “Mặc dù tính nguy hiểm chính xác từ việc lây truyền virus trên bề mặt, mức độ tiếp xúc bề mặt và số lượng virus cần thiết để lây nhiễm dịch bệnh cho con người vẫn chưa được xác định, nhưng việc xác định thời gian virus tồn tại trên các bề mặt là vô cùng cần thiết để phát triển các phương pháp giảm thiểu rủi ro” - ông Debbie Eagles nói thêm.

Việc virus SARS-CoV-2 có khả năng tồn tại tới 28 ngày trên bề mặt kính là phát hiện vô cùng quan trọng, bởi các thiết bị màn hình cảm ứng như smartphone, máy ATM, quầy thanh toán tự phục vụ tại siêu thị, kiot làm thủ tục tại sân bay… đều là những màn hình không được vệ sinh thường xuyên và do đó có nguy cơ lây truyền virus.

Thêm vào đó, việc virus tồn tại lâu trên tiền giấy cũng tương đồng với một nghiên cứu ở Trung Quốc hồi đầu năm nay. Khi đó, Trung Quốc đã bắt đầu khử trùng hàng loạt tiền giấy do lo ngại virus lây truyền và phát tán thông qua tần suất lưu hành tiền giấy. Một số quốc gia khác như Mỹ và Hàn Quốc cũng đã thực hiện “cách ly” tiền giấy trong bối cảnh quan ngại lây nhiễm dịch bệnh.