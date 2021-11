Chuyến bay thương mại Việt - Mỹ sẽ được thực hiện vào 28/11

Ngày 16/11, tại diễn đàn "Thúc đẩy giao thương Việt Nam - Mỹ trong hoàn cảnh mới", ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, ngày 28/11, Vietnam Airlines có chuyến bay thẳng tới Mỹ.

Theo ông Lê Hồng Hà, đây là chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đầu tiên tới Mỹ của Vietnam Airlines. Tại diễn đàn này, hãng cũng nhận chứng chỉ bay thẳng thường lệ đến Mỹ từ cấp có thẩm quyền.

Tại sự kiện, ông Charles Ranado - Tham tán thương mại, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã thay mặt nhà chức trách Mỹ trao chứng chỉ cấp phép bay thẳng thường lệ cho Vietnam Airlines.

Trong thời gian đầu, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay nối TP.HCM - San Francisco với tần suất 2 chuyến mỗi tuần.



Tới khi nào dịch Covid-19 tại Việt Nam được kiểm soát thì các đường bay quốc tế thường lệ được khai thác, hãng sẽ nâng tần suất các chuyến bay thẳng thương mại tới Mỹ lên 7 chuyến một tuần.

Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: CTV

Theo đó, chuyến bay thương mại đầu tiên của Vietnam Airlines tới Mỹ sẽ được thực hiện vào tối ngày 28/11. Chiều ngược lại, chuyến bay xuất phát từ San Francisco vào đêm 29/11 (giờ địa phương) và hạ cánh tại TP.HCM vào sáng 1/12.

Chuyến bay này của Vietnam Airlines sec được thực hiện bằng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ GTVT về việc Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) đánh giá công tác bảo đảm an ninh hàng không (ANHK) tại Việt Nam. Việc phía Mỹ tới sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất để kiểm tra nhằm phục vụ khai thác thường lệ tới nước này của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).



Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngày 25/10, đại diện TSA phụ trách Vietnam Airlines đã có văn bản thông báo về việc hãng này được chấp thuận sử dụng chương trình an ninh hàng không của TSA, để bảo đảm an ninh cho các chuyến bay thương mại thường lệ đến Mỹ và chấp nhận thẩm quyền thanh sát an ninh hàng không của TSA.

Cục Hàng không Việt Nam xác nhận đã nhận được thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và đại diện trưởng TSA phụ trách Việt Nam về kế hoạch đánh giá và thanh sát an ninh hàng không của Vietnam Airlines.

Đoàn của TSA gồm 3 giám sát viên an ninh hàng không sẽ vào Việt Nam trong 2 đợt, tiến hành đánh giá công tác bảo đảm an ninh hàng không của điểm xuất phát các chuyến bay đi Mỹ tại Cảng Hàng không quốc tế (sân bay) Nội Bài - Hà Nội từ ngày 2/12 - 7/12 và Tân Sơn Nhất từ ngày 8/12 - 13/12.