Chuyển cơ quan điều tra vụ việc làm giả thuốc chữa bệnh viêm gan B

Nhằm đánh lừa người tiêu dùng, đối tượng làm giả thuốc chữa bệnh viêm gan B đã chuẩn bị máy in, tem để làm giả thông tin nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu thuốc tại Việt Nam.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc do Đội Quản lý thị trường số 12, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, phối hợp với Công an quận Thanh Xuân phát hiện vào ngày 15/8/2023.

Theo đó, qua kiểm tra, lực lượng chức năng nơi sản xuất thuốc chữa bệnh giả là tại số 67, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, phường Nhân chính, quận Thanh Xuân. Chủ sở hữu là bà N.T.S.

Lô thuốc HepBest được chỉ định chuyên dùng cho bệnh nhân viêm gan B mãn tính bị làm giả

Tại địa điểm trên, Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều bao bì dùng để đóng gói thành phẩm thuốc tân dược HepBest, tờ in hướng dẫn sử dụng, tem chống hàng giả, nhãn hàng hóa, vỏ hộp giấy của thuốc HepBest 25mg. Cơ sở còn có sẵn máy in dùng để in ngày sản xuất, hạn sử dụng trên vỏ các bao bì hộp thuốc.

Tổng cộng, có 112 hộp thuốc tân dược HepBest 25mg trên bao bì hộp thuốc thành phẩm. Trên vỏ bao bì hộp thành phẩm bị làm giả thông tin của sản phẩm là được sản xuất bởi Mylan Laboratories Limited, xuất xứ Ấn Độ. Làm giả thông tin tên doanh nghiệp nhập khẩu, là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu y tế Delta, có địa chỉ tại Bắc Ninh. Tem chống hàng giả của Công ty Dược phẩm Đa Lê, có địa chỉ tại số 10A7 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tem chống hàng giả của Công ty Đa Lê bị thu giữ tại hiện trường

Ngoài ra, tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 35 lọ thuốc bán thành phẩm, trên sản phẩm không có nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ và một lượng lớn bao bì dùng để đóng gói thành phẩm thuốc HepBest, tờ in hướng dẫn sử dụng, tem chống hàng giả, nhãn hàng hóa, vỏ hộp giấy của sản phẩm thuốc HepBest 25mg.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, Đội Quản lý thị trường số 12 đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật vi phạm cho Công an quận Thanh Xuân tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện Cục Quản lý thị trường cho hay, căn cứ Khoản 33 Điều 2 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 6/04/2016, định nghĩa "Thuốc giả là thuốc được sản xuất, trình bày và dán nhãn nhằm mạo danh nhà sản xuất, nước sản xuất".

Qua quá trình xác minh làm rõ và những chứng cứ thu thập trong hồ sơ, cùng với ý kết luận của Đại diện nhà máy sản xuất, Doanh nghiệp Nhập khẩu, doanh nghiệp phân phối sản phẩm HepBest tại Việt Nam. Đội Quản lý thị trường số 12 kết luận 112 hộp thuốc tân dược 25mg; 35 hộp thuốc bán thành phẩm và bao bì dùng để đóng gói thành phẩm thuốc HepBest 25mg của bà N.T.S là tang vật của quá trình sản xuất Thuốc giả.

Căn cứ Điều 194 Bộ luật hình sự năm 2015, bà N.T.S đã có hành vi vi phạm Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Vụ việc trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Đội Quản lý thị trường số 12 ban hành Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm và chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật vi phạm cho cơ quan điều tra.