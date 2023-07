Rót 1 đồng lãi 8,6 đồng, ông chủ chuỗi Kichi Kichi, GoGi chốt cổ tức khủng, trả thù lao cho lãnh đạo siêu "hậu hĩnh"

Vì kinh doanh đạt mức siêu lợi nhuận, Golden Gate - ông chủ chuỗi cửa hàng nổi tiếng như Kichi-Kichi, Vuvuzela, Gogi... mạnh tay trả thù lao cho dàn lãnh đạo. Năm 2022, thu nhập của ông Đào Thế Vinh được chi gần 2,5 tỷ đồng, ông Nguyễn Xuân Tường - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc có thù lao 491,4 triệu đồng...

Golden Gate chốt chia cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ khủng 257%

CTCP Tập đoàn Golden Gate (Golden Gate) vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Năm 2023, Golden Gate đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.887 tỷ đồng, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 167,2 tỷ đồng, giảm 74,6% so với năm 2022.

Năm nay, Golden Gate dự kiến sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển và mở rộng mạng lưới nhà hàng trên toàn quốc; khai thác thế mạnh của các thương hiệu mũi nhọn; phát triển các nhãn mới; phát triển các mảng kinh doanh mới như lĩnh vực đồ ăn giao hàng; xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp và áp dụng công nghệ nhằm tối ưu vận hành.

Đại hội thông qua kế hoạch cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ khủng lên tới 257% (sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 25.700 đồng). Trước đó, công ty đã tạm ứng trước 6.500 đồng/cổ phiếu. Số cổ tức còn lại phải chi trả là 19.200 đồng/cổ phiếu. Với 7,69 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Golden Gate sẽ phải chi thêm khoảng 147,7 tỷ đồng để trả số cổ tức còn lại cho cổ đông.

Golden Gate sở hữu hơn 20 thương hiệu với 450 nhà hàng.

Ngoài ra, một nội dung đáng chú ý, Đại hội cũng nhất trí về phương án mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc từ ngày 3/6/2022 đến ngày 26/5/2023, khối lượng 1.190 cổ phiếu, giá mua lại là 0 đồng.

Sau khi mua lại, Công ty sẽ huỷ cổ phiếu trên, giảm vốn điều lệ từ 76,93 tỷ đồng về còn 76,92 tỷ đồng, tương ứng 7.691.500 cổ phiếu lưu hành.

Ngược lại, Công ty cũng thông qua việc phát hành thêm 76.341 cổ phiếu ESOP trong năm 2023, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, sau 1 năm phát hành, sẽ có 25% tổng số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng; hết 2 năm phát hành, sẽ có tổng luỹ kế 50% tổng số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng; hết 3 năm phát hành, sẽ có tổng luỹ kế 75% tổng số cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng; và hết năm 4, toàn bộ 100% cổ phiếu ESOP sẽ tự do chuyển nhượng.

Đại hội đồng cổ đông cũng đồng nhất thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Thomas Lanyi và ông Rodrigues Carl Peter do hết nhiệm kỳ.

Được biết, hiện nay ông Trần Việt Trung đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc thương mại tại Golden Gate; ông Đào Thế Vinh, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại Golden Gate.

Trước đó, Golden Gate đã công bố thông tin về việc đổi tên từ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate kể từ ngày 2/6.

Kinh doanh siêu lợi nhuận, Golden Gate mạnh tay chi thù lao cho dàn lãnh đạo

Theo báo cáo tài chính năm 2022, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Golden Gate lên tới 6.965 tỷ đồng, tăng vọt 3.318 tỷ đồng, tương đương tăng 110% so với năm 2021.

Đi cùng với tăng trưởng mạnh doanh thu, Golden Gate đã dành nhiều chi phí cho hoạt động. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng mạnh từ 2.049,7 tỷ đồng lên 3.118,6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 286,6 tỷ đồng lên 468,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng từ 44 tỷ đồng lên 111,6 tỷ đồng.

Thu nhập năm 2022 của dàn lãnh đạo Golden Gate.

Năm 2022 hoạt động của Golden Gate không còn bị "ảnh hưởng của Covid", lợi nhuận sau thuế của Golden Gate đã ngược dòng, từ lỗ 430 tỷ đồng vào năm 2021 thành lãi 658,7 tỷ đồng vào năm 2022, vượt 75,3% kế hoạch đề ra.

Đây là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của Golden Gate, nhất là sau khi trải qua hai năm khủng hoảng vì dịch Covid-19. Năm 2020 và 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ngắt đà tăng trưởng dương của doanh nghiệp này. Từ lãi sau thuế 321 tỷ đồng năm 2019, lợi nhuận Golden Gate giảm không phanh còn 65 tỷ (năm 2020), thậm chí sang 2021 lỗ 430 tỷ.

Vốn góp chủ sở hữu của Golden Gate tại thời điểm cuối năm 2022 chỉ vỏn vẹn 76,9 tỷ đồng. Điều đó có nghĩa, có 1 đồng vốn góp của cổ đông, Golden Gate lãi tới 8,6 đồng. Đây là mức siêu lợi nhuận mà bất kỳ công ty nào cũng mơ ước không chỉ trong bối cảnh khó khăn hiện nay mà ngay cả thời kỳ kinh tế phát triển rực rỡ.

Theo Golden Gate, kết quả này có được nhờ vào việc công ty đã tận dụng khoảng thời gian nhịp kinh doanh chậm lại trong thời kì dịch, chú trọng đầu tư vào nâng cao năng lực quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cải thiện các sản phẩm dịch vụ để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Thêm vào đó, doanh nghiệp cũng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công nghệ chuyển đổi số (các ứng dụng bán hàng, quản lý thông tin khách hàng, quản lý tài sản, lập kế hoạch và quản lý vận hành tại nhà hàng …) làm nền tảng cho việc nâng cao hiệu quả vận hành, chăm sóc khách hàng, tối ưu chi phí,....

Ngoài ra, trong năm 2022, công ty cũng bước vào những mảng kinh doanh mới như cung cấp suất ăn tại Bệnh viện Bạch Mai.

Vì siêu lợi nhuận nên sau nhiều năm hoạt động, vốn góp chủ sở hữu chỉ 76,9 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của Golden Gate đã được "thổi" lên tới 1.354 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 2.943 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối lên đến 1.390,5 tỷ đồng.

Kinh doanh rất hiệu quả, Golden Gate mạnh tay chi trả thù lao cho dàn lãnh đạo. Cụ thể, trong năm 2022, thu nhập của ông Đào Thế Vinh - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tăng từ 1,9 tỷ đồng (năm 2021) lên gần 2,5 tỷ đồng (năm 2022); ông Nguyễn Xuân Tường - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc có thù lao 491,4 triệu đồng; ông Trần Việt Trung - Chủ tịch HĐQT có thù lao 102,7 triệu đồng.



Trong ngành F&B, Golden Gate được coi là "ông lớn". Hiện Golden Gate sở hữu hơn 20 thương hiệu với 450 nhà hàng. Một số thương hiệu nổi tiếng của Golden Gate có thể kể đến như Isushi, Vuvuzela, Kichi-Kichi, Hutong, Ba Con Cừu, Ashima, Daruma, Gogi,… Các chuỗi nhà hàng của Golden Gate đều nằm ở phân khúc trung cấp và cao cấp.