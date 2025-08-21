Có bộ, ngành và địa phương chưa làm hết trách nhiệm gỡ vướng các dự án khó khăn

Nội dung quan trọng trong Công điện của Thủ tướng gửi các Bộ, ngành, địa phương về tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài để các dự án được triển khai ngay.

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 138/CĐ-TTg ngày 20/8/2025 với nội dung như trên. Công điện gửi các Bộ, ngành, cơ quan và lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Toà nhà của Tập đoàn Vicem tại Hà Nội của Tổng công ty xi măng Việt Nam hàng chục năm trời không triển khai thi công hoàn thiện

Nội dung Công điện nêu rõ, thời gian qua Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát các dự án có khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài, khẩn trương có giải pháp xử lý dứt điểm để triển khai ngay các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không để lãng phí tài sản, tiền của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết số 751/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban chỉ đạo 751) để chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng, bao gồm các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn tư nhân trong nước, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nguồn vốn khác (nếu có).

Trong quá trình triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có nhiều chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đã nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, bộ, ngành, cơ quan lúng túng; chưa thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban chỉ đạo 751 và còn chưa làm hết trách nhiệm trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuộc phạm vi quản lý.

Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát toàn diện, cập nhật thông tin, danh mục đầy đủ các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trong phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, chính xác về nội dung, thông tin theo đúng yêu cầu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo 751.

Thủ tướng yêu cầu thành lập Tổ công tác về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án của các Bộ, ngành, địa phương do các đồng chí lãnh đạo Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố làm Tổ trưởng (Tổ công tác) báo cáo về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 751.

Các Tổ Công tác chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm các vướng mắc đã đảm bảo cơ sở pháp lý để giải quyết theo thẩm quyền; không để phát sinh sai phạm mới; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giải quyết vướng mắc của dự án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng nội dung, biểu mẫu, trường thông tin, số liệu tại Hệ thống cơ sở dữ liệu 751 theo hướng bảo đảm khoa học, thống nhất, đầy đủ thông tin; đơn giản hóa, dễ dàng thực hiện khai báo và dễ khai thác sử dụng.

Đồng thời, khẩn trương có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cập nhật thông tin tại Hệ thống cơ sở dữ liệu 751 theo hướng cụ thể, minh bạch, thống nhất theo tinh thần 6 rõ: rõ thông tin, rõ lĩnh vực, rõ vướng mắc, rõ giải pháp đề xuất, rõ thẩm quyền, rõ thời gian.