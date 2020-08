Cổ phiếu Dầu Tường An tăng hơn 200%

Sau 6 phiên tăng trần liên tiếp của cổ phiếu Tường An, nhiều thành viên ban điều hành, HĐQT, ban kiểm soát công ty cùng đăng ký bán cổ phần.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An vừa thông báo giao dịch đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ của hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp và người thân để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Phó tổng giám đốc Tài chính Vũ Đức Thịnh, Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Xuân Liễu, Kế toán trưởng Nguyễn Phương Thảo và chị gái, Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Đức Thuyết và Hồ Minh Sơn đăng ký bán tổng cộng 46.600 cổ phiếu Tường An.

Các giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 4/9 đến 3/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Tạm tính theo thị giá 59.100 đồng/cổ phiếu Tường An chốt phiên giao dịch 28/8, tổng số tiền các lãnh đạo doanh nghiệp dầu ăn này thu về ước tính khoảng 3 tỷ đồng .

Nhiều lãnh đạo Tường An muốn thoái hết vốn sau khi giá cổ phiếu công ty tăng nóng trong thời gian qua.

6 phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu của công ty dầu ăn thuộc Kido Group đều tăng trần. So với cách đây 2 tuần, giá cổ phiếu Tường An từ 35.700 đồng vọt lên 59.100 đồng, tăng 66%. Nếu so sánh với thời điểm 1 tháng trước, mức tăng giá của cổ phiếu Tường An là 91%. Tính theo mốc cuối tháng 3 khi thị trường chứng khoán chạm đáy, cổ phiếu Tường An tăng giá 225% sau 5 tháng.

Giá cổ phiếu Tường An tăng vọt cùng thanh khoản giao dịch cao đột biến trong 2 tuần qua. Ảnh: VNDS.

Giá cổ phiếu của doanh nghiệp dầu ăn này liên tục tăng trần khi sắp đến thời hạn chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đặc biệt. 15/9 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Tường An chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 75%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 7.500 đồng). Ngày thanh toán cổ tức là 30/9. Tổng số tiền dự kiến dùng để chi trả cổ tức đặc biệt hơn 250 tỷ đồng .

Tường An chi cổ tức tiền mặt cao cho cổ đông trước khi sáp nhập vào công ty mẹ Kido Group. Ban lãnh đạo Kido mong muốn dùng hết nguồn vốn thặng dư, lợi nhuận chưa phân phối để chia lại cho cổ đông trước khi thực hiện sáp nhập.

Tập đoàn Kido là công ty mẹ của Tường An với sở hữu trực tiếp 61,9% cổ phần. Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) là cổ đông lớn còn lại, nắm giữ 26,6% vốn điều lệ Tường An. Hai cổ đông này sẽ lần lượt nhận về gần 160 tỷ đồng và 70 tỷ đồng trong đợt chia cổ tức đặc biệt tới.

Kido Group đồng thời cũng là công ty mẹ của Vocarimex với tỷ lệ sở hữu 51%. Như vậy, tổng tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của Kido tại Tường An lên tới 75,5% vốn điều lệ.



Cơ cấu cổ đông tại Tường An Kido Group đồng thời sở hữu 51% vốn Vocarimex Kido Group Kido Group Vocarimex Vocarimex Cổ đông khác Cổ đông khác

Năm nay, Kido Group lên kế hoạch sáp nhập các công ty con Kido Foods và Tường An để tối ưu hóa nguồn lực. Phương án sáp nhập cụ thể Kido Foods đã được đại hội cổ đông thông qua. Riêng việc sáp nhập Tường An chưa được lên kế hoạch chi tiết do Vocarimex có 36% vốn Nhà nước.

Ban lãnh đạo Kido bày tỏ ý định sẵn sàng mua lại phần vốn Nhà nước tại Vocarimex với giá hợp lý. Khi đó, Kido có thể dễ dàng sáp nhập cả Tường An và Vocarimex vào công ty mẹ.