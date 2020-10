Công an tỉnh Bình Dương bác khiếu nại của bà Lê Hoàng Diệp Thảo về vụ làm giả tài liệu

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo thông báo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương quyết định bác đơn khiếu nại của bà đối với việc tạm đình chỉ vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Trước đó, vào ngày 14/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển đơn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Dương để chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương giải quyết và trả lời người có đơn khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Bà Thảo không biết lí do bác đơn

Giám đốc King Coffee nói rằng quyết định giải quyết khiếu nại của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng không nói rõ lí do bác đơn khiếu nại của bà Thảo, không rõ căn cứ khẳng định đình chỉ vụ án là đúng.

"Cách giải quyết khiếu nại của Cơ quan CSĐT Bộ Công an khiến bạn đọc quan ngại, bởi theo Luật Khiếu nại năm 2011, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đủ thẩm quyền giải quyết đối với đơn của bà Thảo. Bên cạnh đó, khiếu nại phải được giải quyết bằng Quyết định giải quyết khiếu nại, không phải bằng phiếu chuyển đơn", bà Thảo lập luận.

Nội dung Phiếu chuyển đơn do Cơ quan CSĐT Bộ Công an gửi Công an tỉnh Bình Dương. (Ảnh chụp màn hình)

Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh Bình Dương thông báo ngày 28/4 rằng họ đã khởi tố vụ án hình sự "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên. Cơ quan điều tra đã gửi thông báo khởi tố vụ án hình sự tới Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương.



Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã gửi thông báo kết quả giám định tới ông Nguyễn Duy Phước - người mà bà Thảo tố cáo trong vụ án làm giả tài liệu nhằm thay đổi chủ sở hữu Công ty Cổ phần Hòa tan Trung Nguyên tại Bình Dương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác nhận họ đã nhận đơn tố giác, tin báo tội phạm của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, giám đốc công ty King Coffee. Bà Thảo tố cáo ông Nguyễn Duy Phước, Trưởng phòng Pháp lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, có hành vi sử dụng tài liệu giả.

Các tài liệu gồm: Biên bản họp đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) không ghi ngày, tháng 12/2011 và quyết định của Đại hội cổ đông không ghi ngày, tháng 12/2011 của Tập đoàn Trung Nguyên để cung cấp cho Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương.

Bà Thảo cũng khẳng định biên bản họp Đại hội cổ đông ngày 26/12/2011 và quyết định của Đại hội cổ đông ngày 3/1/2012 mà Tập đoàn Trung Nguyên nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương là văn bản giả, nhằm làm thủ tục đăng ký thay đổi doanh nghiệp lần thứ 8 của Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Mục đích của hành vi này, theo bà Thảo, là tước đoạt quyền sở hữu tài sản và quyền quản lý của bà tại Công ty Cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên; gây thiệt hại cho tập đoàn từ tháng 11/2015 đến nay với số tiền mà bà Thảo ước tính là hơn 4.075 tỉ đồng.

Sau khi nhận đơn tố giác của bà Thảo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã kiểm tra, xác minh và ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để chờ kết luận giám định.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo ông Nguyễn Duy Phước, Trưởng phòng Pháp lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, có hành vi sử dụng tài liệu giả. (Ảnh: Lê Hoàng Diệp Thảo)

4 tháng kể từ khi khởi tố vụ án, ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương thông báo tạm đình chỉ điều tra do chưa xác định được bị can khi thời hạn điều tra vụ án đã hết.

Do không đồng tình với quyết định từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên - đã có Đơn khiếu nại khẩn cấp gửi lên Bộ Công an.

Ý kiến về kết luận của cơ quan điều tra

Giới truyền thông đưa tin hôm 28/7 rằng Công an tỉnh Bình Dương kết luận chữ kí trên các văn bản, biên bản họp ĐHCĐ, danh sách cổ đông tại CTCP Hòa tan Trung Nguyên đều là chữ kí của chính ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Về nội dung Thông báo kết luận giám định số 193/CSKT (DD4) kí ngày 18/6 của Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương (do Thượng tá Bùi Phạm Hải ký), luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói tài liệu mà Cơ quan CSĐT Bình Dương giám định là nhóm tài liệu A, trong khi tài liệu làm giả trong vụ án hình sự mà công an khởi tố là nhóm tài liệu B.

Các tài liệu để giám định hoàn toàn không liên quan đến nội dung tố cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bình Dương đã lấy các tài liệu gồm: Biên bản và Quyết định của ĐHĐCĐ ngày 7-12-2009 và các Biên bản họp đại hội cổ đông vào các ngày 3/1/2012, ngày 5/4/2013 và ngày 22-11-2013 (gọi là nhóm tài liệu A).

Song những tài liệu ấy hoàn toàn khác và không liên quan đến tài liệu mà Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã tiến hành giám định và kết luận có dấu hiệu cắt ghép, giả mạo. Đó là Biên bản họp ĐHĐCĐ không ngày, đề tháng 12/2011 (nhóm tài liệu B).

Do đó, bà Thảo khẳng định văn bản “Thông báo kết luận giám định” trên đã kết luận về việc giám định các tài liệu hoàn toàn không liên quan đến nội dung mà bà tố cáo.