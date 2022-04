Công an TP.HCM tìm bị hại của Công ty KingLand

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo ai là bị hại của Công ty KingLand và Chi nhánh Công ty KingLand tại Bình Dương đến Cơ quan để trình báo trước ngày 30/4/2022.

Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM vừa cho biết đang điều tra bổ sung vụ án Trịnh Quốc Hưng (SN 1980, Chủ tịch HĐQT Công ty CP KingLand) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Trước đó, tháng 11/2020, công an khởi tố vụ án, đến đầu tháng 3/2022, VKSND TP HCM trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12/2018 đến tháng 8/2019, Công ty KingLand mua các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422 tờ bản đồ số 45, với tổng diện tích 45.232,5m2 tại xã Định An (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương).

Sau khi mua đất, giao cho các cổ đông góp vốn hoặc người nhà của các cổ đông đứng tên người sử dụng đất nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở.

Trịnh Quốc Hưng

Mặc dù chưa được cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương mở dự án nhưng Trịnh Quốc Hưng tự ý phân lô 4 thửa đất, đặt tên là Khu nhà ở Kingland Home City 5.

Tháng 3/2019, Trịnh Quốc Hưng thành lập chi nhánh Công ty KingLand tại Bình Dương và giao cho một người khác làm người đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Giám đốc Công ty KingLand - Bình Dương để đại diện công ty thực hiện ký hợp đồng, thu tiền của các khách hàng ở tỉnh Bình Dương.

Sau đó, Trịnh Quốc Hưng chỉ đạo nhân viên Công ty KingLand và Chi nhánh Công ty KingLand tại Bình Dương đưa ra thông tin gian dối là dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt.

Cơ quan điều tra xác định, Hưng đã chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng thông qua việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Hợp đồng hợp tác đầu tư của dự án Khu nhà ở định An (Kingland Home City 5) tại thửa đất số 87, tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422, tờ bản đồ số 45 ở ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương.

Ngày 3/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Quốc Hưng để điều tra tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mới đây, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu Công an TP.HCM điều tra bổ sung những tình tiết liên quan đến vụ án lừa đảo nói trên. Công an TP.HCM yêu cầu người dân nào từng mua đất nền tại dự án Kingland Home City 5 của Công ty KingLand cần liên hệ ngay với Công an TP.HCM để phối hợp điều tra.