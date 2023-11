Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng

Ngày 27/11, đoàn cán bộ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam do ông Trần Hồng Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất cho gia đình nạn nhân Trần Minh Thành, bảo vệ bị nạn trong vụ cướp Ngân hàng BIDV trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Đi cùng đoàn có bà Đinh Thị Tố Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; ông Nguyễn Tiến Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung; cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố…

Ông Trần Hồng Tuấn (áo xanh), Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cùng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình nạn nhân Trần Minh Thành. Ảnh: T.H.

Trước đó, khoảng 13 giờ 45 ngày 22/11/2023, 2 đối tượng Trần Văn Trí (22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đi trên 1 xe máy tiếp cận Phòng giao dịch BIDV tại địa chỉ số 169 đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.



Ngay khi vào bên trong Phòng giao dịch, Trí và Cường sử dụng vũ khí đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền. Trước thái độ hung hãn, manh động của các đối tượng, nhân viên ngân hàng, đặc biệt là bảo vệ Trần Minh Thành (trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), đã kiên quyết ngăn chặn, dũng cảm, chống trả quyết liệt.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC.

Hai đối tượng dù chưa lấy được tài sản nhưng buộc phải tìm cách tẩu thoát ra ngoài để trốn chạy. Bị ông Trần Minh Thành đuổi theo, áp sát bắt giữ, một tên cướp đã dùng dao tấn công và gây thương tích nặng đối với ông Thành. Dù được cán bộ ngân hàng và người dân kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Trần Minh Thành đã không qua khỏi…



Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí để tiếp tục điều tra về hành vi ‘Cướp tài sản’ và ‘Giết người’.

Hai đối tượng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng ngày 22/11/2023 tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Tại buổi thăm hỏi gia đình nạn nhân, ông Trần Hồng Tuấn và các thành viên trong đoàn đã chia buồn và động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất người thân.

"Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong ngành Ngân hàng rất cảm kích trước tinh thần dũng cảm, đấu tranh đến cùng với tội phạm và hết lòng vì công việc của ông Trần Minh Thành; đồng thời bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình nạn nhân, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống...", ông Tuấn chia sẻ.



Đại diện phía gia đình, ông Trần Minh Thuấn – anh trai ông Trần Minh Thành đã bày tỏ lòng biết ơn Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng những ngày qua đã đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình kinh phí để lo hậu sự.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Thành rất khó khăn, vợ là giáo viên đã nghỉ hưu, hiện đang ở tỉnh Sóc Trăng, con gái vừa tốt nghiệp đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, công việc chưa ổn định. Ông Thành sống một mình trong căn nhà thuê và làm bảo vệ tại Chi nhánh ngân hàng BIDV ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.