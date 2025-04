Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam: “Phủ xanh” thông tin tích cực, giúp người dân phòng ngừa với các loại tội phạm

Ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Phòng An ninh Chính trị nội bộ và Ban biên tập trang fanpage “Công an Quảng Nam” trong thời gian qua và vừa đạt 200.000 người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội quản trị trang fanpage “Công an Quảng Nam”.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam biểu dương những kết quả đạt được của Phòng An ninh Chính trị nội bộ và Ban biên tập trang fanpage “Công an Quảng Nam” trong thời gian qua và vừa đạt 200.000 người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội. Ảnh: CAQN

“Đây là thành tích nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống kênh truyền thông đa phương tiện phục vụ công tác Công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch của Công an tỉnh Quảng Nam.

Fanpage Công an Quảng Nam đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, “phủ xanh” thông tin tích cực, giúp người dân chủ động phòng ngừa với các loại tội phạm, nhất là hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây cũng là một địa chỉ để người dân phản ánh thông tin, tình hình về tội phạm. Qua nguồn tin của quần chúng, lực lượng công an đã xử lý kịp thời nhiều vụ việc liên quan ANTT”, đại tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị biểu dương. Ảnh: CAQN

Đồng thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đại tá Nguyễn Thành Long yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục nâng tầm sự chuyên nghiệp, nghiêm túc, phát huy những mặt mạnh và khắc phục thiếu sót trong hành trình sắp tới, hành trình của rất nhiều đổi mới để luôn xứng đáng là kênh thông tin chính thống, tin cậy, nhân văn và gần gũi, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, định hướng dư luận, gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng Công an và nhân dân, là điểm tựa niềm tin của nhân dân.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng phòng Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam báo cáo về trang fanpage “Công an Quảng Nam” trong thời gian qua và vừa đạt 200.000 người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội quản trị trang fanpage “Công an Quảng Nam”. Ảnh: CAQN

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng phòng Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, với những thành tích đạt được là điều rất phất khởi của trang fanpage “Công an Quảng Nam”. Trong thời gian tới, phòng sẽ tập trung củng cố tổ biên tập, tăng cường kết nối với cơ sở, tiếp tục đổi mới phương pháp, ý tưởng truyền thông để nhân dân dễ dàng tiếp cận, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Đưa fanpage “Công an Quảng Nam” thực sự trở thành kênh tuyên truyền chủ lực, là cầu nối hiệu quả giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 4/9/2020, fanpage “Công an Quảng Nam” hoạt động trên nền tảng mạng xã hội Facebook với mục tiêu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Tập thể Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam nhận hoa chúc mừng. Ảnh: CAQN

Sau gần 5 năm hoạt động, fanpage đã đăng tải hơn 8.000 tin, bài, video, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đồng thời đấu tranh trực diện với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Thông qua fanpage, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ về tình hình vi phạm pháp luật, cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong tình hình mới để người dân phòng ngừa, cảnh giác hiệu quả.

Đặc biệt, fanpage “Công an Quảng Nam” đã chủ động đăng tải kịp thời kết quả đấu tranh, xử lý của lực lượng công an đối với các vụ việc nóng liên quan ANTT, các vụ việc nhạy cảm, gây xôn xao dư luận nổi lên trên địa bàn để kịp thời thông tin đến người dân, góp phần định hướng dư luận, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và giúp người dân hiểu rõ các hành vi phạm tội, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Cùng với đó, fanpage “Công an Quảng Nam” còn là một kênh phản ánh thông tin tố giác tội phạm hiệu quả, chức năng nhắn tin và bình luận ẩn. Rất nhiều vụ việc về ANTT tại địa phương đã được phát hiện, xử lý kịp thời nhờ nguồn tin từ nhân dân qua fanpage.

Với 65,1 triệu lượt xem và 3,8 triệu lượt tiếp cận (tăng gần 300% so với tháng 4/2024), cùng hơn 220 nghìn lượt tương tác mỗi bài, fanpage thể hiện sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cộng đồng, trở thành kênh thông tin chính thống, tin cậy và giàu tính tương tác với đông đảo các tầng lớp nhân dân…