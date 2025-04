Giá vàng hôm nay 17/4: Đồng bạc xanh xuống đáy, vàng tăng 'sốc' trên mọi mặt trận

Giá vàng hôm nay trên thế giới 17/4: Vàng tiếp tục tăng mạnh, dìm đồng đô la xuống đáy

Giá vàng hôm nay trên thế giới tiếp tục đà tăng mạnh, đánh dấu lần thứ ba trong tuần thiết lập kỷ lục mới, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và đồng USD sụt giảm mạnh. Tại thời điểm hiện tại, giá vàng giao ngay (XAU/USD) đang được giao dịch quanh mức 3.347 USD/ounce, tăng gần 4% so với phiên trước.

Động lực chính đẩy giá vàng lên cao là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sẽ điều tra và xem xét áp thuế đối với mặt hàng đất hiếm nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây là bước đi mới nhất trong chuỗi các biện pháp thương mại trả đũa giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, làm gia tăng bất ổn và khiến nhà đầu tư tiếp tục tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, chỉ số DXY đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt đã giảm mạnh 0,83% xuống còn 99,17 – mức thấp nhất trong nhiều tháng, qua đó càng củng cố sức hấp dẫn của vàng đối với giới đầu tư toàn cầu.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm gần 6 điểm cơ bản xuống còn 4,281%, trong khi lợi suất thực tế giảm 3,5 điểm xuống mức 2,111%. Việc lợi suất giảm liên tiếp trong bối cảnh lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đã tạo điều kiện thuận lợi để vàng tăng tốc.

Trên mặt trận chính sách tiền tệ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất suy yếu khi khẳng định Fed cần giữ vững cam kết kiểm soát lạm phát. Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago, ông Powell nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của chúng tôi là giữ kỳ vọng lạm phát dài hạn ở mức ổn định và đảm bảo rằng một đợt tăng giá nhất thời không biến thành một vấn đề kéo dài.” Ông cũng cảnh báo về kịch bản khó khăn khi nền kinh tế tăng trưởng yếu nhưng lạm phát vẫn cao – một tình huống được gọi là "stagflation".

Về dữ liệu kinh tế, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 3 tăng 1,4% so với tháng trước, vượt dự báo 1,3% và tăng mạnh so với mức 0,2% của tháng 2, chủ yếu nhờ doanh số ô tô. Tuy nhiên, nhóm hàng hóa lõi phục vụ tính GDP chỉ tăng 0,4%, thấp hơn kỳ vọng 0,6%. Đồng thời, sản xuất công nghiệp giảm 0,3% trong tháng 3, đảo chiều so với mức tăng 0,8% trước đó.

Triển vọng kỹ thuật của giá vàng vẫn nghiêng về xu hướng tăng. Mốc 3.350 USD đang là mục tiêu ngắn hạn mà giới đầu tư hướng đến. Nếu vàng tiếp tục vượt qua mốc này, các ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 3.400 USD, sau đó là các mốc tâm lý quan trọng như 3.450 và 3.500 USD. Ngược lại, nếu vàng điều chỉnh giảm, vùng hỗ trợ đầu tiên sẽ là đáy ngày 16/4 tại 3.229 USD, kế đến là 3.200 USD.

Trong bối cảnh đồng USD suy yếu, căng thẳng thương mại gia tăng và kỳ vọng chính sách tiền tệ thay đổi, vàng tiếp tục được xem là kênh đầu tư hấp dẫn và có tiềm năng tăng giá trong ngắn và trung hạn.

Giá vàng hôm nay trong nước 17/4: Tăng sốc trên mọi mặt trận

Thị trường vàng trong nước ngày 16/4 ghi nhận một phiên giao dịch chưa từng có tiền lệ, khi giá vàng đồng loạt tăng sốc trên diện rộng, nối dài chuỗi tăng lên phiên thứ 8 liên tiếp. Mức tăng trong ngày được đánh giá là mạnh nhất trong lịch sử thị trường vàng Việt Nam, vượt xa mọi dự báo trước đó của giới đầu tư.

Tại Tập đoàn Doji, giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội và TP.HCM được niêm yết ở mức 113 triệu đồng/lượng (mua vào) và 115,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng "nóng" 7,5 triệu đồng mỗi chiều chỉ trong một phiên. Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay trong một ngày giao dịch. Chênh lệch mua – bán giữ ổn định ở mức 2,5 triệu đồng/lượng, thấp so với biên độ tăng giá.

Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 112,5 – 115,5 triệu đồng/lượng, tăng 7 triệu đồng chiều mua vào và 7,5 triệu đồng chiều bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giãn nhẹ lên mức 3 triệu đồng/lượng. Phú Quý ghi nhận mức giá 111 – 114 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 6,2 triệu và 6 triệu đồng mỗi chiều, chênh lệch thu hẹp về mức 3 triệu đồng.

Đáng chú ý, các sản phẩm vàng nhẫn – vốn là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư cá nhân và người dân tích trữ – cũng tăng vọt chưa từng thấy. Vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu vọt lên mức 112 – 115 triệu đồng/lượng, tăng đến 7,9 triệu đồng chiều mua vào và 8 triệu đồng chiều bán ra. Nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 tăng 7,3 triệu đồng chiều mua và 7 triệu đồng chiều bán, lên mức 110,5 – 113,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn trơn 999,9 của Phú Quý tăng 6,8 triệu đồng và 6,7 triệu đồng tương ứng ở hai chiều, giao dịch ở mức 110,2 – 113,2 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên giao dịch ghi nhận mức điều chỉnh tăng giá vàng mạnh nhất lịch sử, khiến thị trường không khỏi choáng váng. Nhu cầu mua vàng tăng cao chưa từng có, nhưng nguồn cung từ các cơ sở kinh doanh lại rất hạn chế. Hầu hết các cửa hàng vàng hiện không chấp nhận đặt hàng online, thậm chí nhiều người đến xếp hàng trực tiếp vẫn không thể mua được do không còn hàng. Nguồn cung yếu so với cầu là nguyên nhân chính khiến giá vàng liên tục bị đẩy lên cao kỷ lục.

Theo dự báo từ các nhà đầu tư và chuyên gia thị trường, đà tăng hiện tại vẫn chưa dừng lại. Trong bối cảnh nhu cầu lớn và nguồn cung khan hiếm, một số ý kiến cho rằng giá vàng trong nước hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 120 triệu đồng/lượng trong những ngày tới nếu tình hình không cải thiện. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược bình ổn thị trường vàng trong nước, đặc biệt là vai trò của các cơ quan quản lý trước diễn biến tăng giá phi mã như hiện nay.