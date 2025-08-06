Công ty taxi Mai Linh chây ì tiền lương, bảo hiểm xã hội: Khánh Hòa chỉ đạo xử lý

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp xử lý vụ việc Công ty TNHH Mai Linh Nha Trang (MLNT) dây dưa treo nợ tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội của các tài xế taxi.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị BHXH khu vực 24 đôn đốc người đại diện pháp luật của Công ty MLNT nghiêm túc chấp hành Quyết định số 3479/QĐ-XPHC ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH đối với doanh nghiệp này trước ngày 30/8/2025. Nếu không chấp hành thì các cơ quan chức trách củng cố hồ sơ, chuyển giao cho Công an tỉnh Khánh Hòa xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Người lao động của Công ty TNHH Mai Linh Nha Trang trong một lần giăng băng rôn yêu cầu doanh nghiệp trả nợ tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Tỉnh Khánh Hòa đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Liên đoàn Lao động tỉnh theo dõi, đôn đốc Công ty MLNT thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo cam kết tại cuộc họp ngày 8/5/2025; đồng thời yêu cầu Công ty MLNT giải quyết việc nợ tiền lương, BHXH bảo đảm quyền lợi hơp pháp của người lao động. Trong trường hợp cần thiết thì hỗ trợ người lao động tiến hành các thủ tục khởi kiện Công ty MLNT tại tòa án có thẩm quyền.

Mặt khác, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty MLNT chấp hành Quyết định số 47/QĐ-XPHC ngày 22/4/2025 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động đối với Công ty MLNT trước ngày 30/8/2025 và có biện pháp kiên quyết theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định nếu Công ty MLNT không chấp hành.

Được biết, nhiều năm qua, Công ty MLNT treo nợ tiền lương, BHXH, tiền ký quỹ và giấy tờ xe máy… của hàng chục người lao động, khiến cho nhiều người lâm cảnh khó khăn. Nhiều lần người lao động bày tỏ sự bức xúc, yêu cầu Công ty MLNT giải quyết các khoản nợ nêu trên, các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra yêu cầu Công ty MLNT chấp hành pháp luật, Công ty MLNT cũng đã nhiều lần cam kết thời hạn giải quyết các khoản nợ, nhưng sau đó cố tình phớt lờ trách nhiệm. Không kiềm chế bức xúc, nhiều lần người lao động đã tập trung giăng băng rôn, khẩu hiệu trước Công ty MLNT để yêu cầu giải quyết các khoản nợ dây dưa kéo dài.

Trước đó, Sở Nội vụ cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Thanh tra, Công an, BHXH khu vực 24 đã tổ chức cuộc họp đề xuất phương án xử lý vi phạm của Công ty MLNT theo đơn khiếu tố của người lao động. Từ đó đến nay, trong số 29 người lao động gửi đơn khiếu tố, có 19 trường hợp đã được trả lương, Công ty MLNT cũng đã nộp cho cơ quan BHXH gần 237 triệu đồng để chốt sổ BHXH cho 3 người lao động.