Cuộc chơi pháo hoa hàng đêm tại Phú Quốc đã lên tới một tầm cao mới với pháo nước thắp sáng đại dương

Tối 16/11, show diễn Bản giao hưởng đại dương - Symphony Of The Sea chính thức ra mắt, mở màn cho chuỗi show diễn bùng nổ mùa cuối năm tại Nam Phú Quốc và đưa cuộc chơi pháo hoa hàng đêm ở Thị trấn Hoàng Hôn lên một tầm cao mới.

Symphony Of The Sea – những vũ điệu mê hoặc của pháo hoa, jetski và flyboard

Với thời lượng kéo dài gần 30 phút Bản giao hưởng đại dương - Symphony Of The Sea diễn ra lúc 19h45 hàng ngày tại khu vịnh tuyệt đẹp của Cầu Hôn. Được đầu tư bởi tập đoàn Sun Group, lên ý tưởng và dàn dựng bởi H2O – nhà sản xuất lừng danh của Úc, show diễn mang đến "bữa tiệc nghệ thuật" đỉnh cao với tâm điểm là những màn trình diễn đẳng cấp của 24 “nghệ sỹ trên mặt nước” là những quán quân và á quân Jetski và Flyboard của thế giới, cùng hiệu ứng laser kỳ ảo và cuộc chơi đẹp ngoạn mục của pháo hoa và pháo nước lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Quốc.

Bản giao hưởng đại dương mang đến đại tiệc của ánh sáng, âm thanh, vũ đạo

Symphony Of The Sea mở đầu bằng phần trình diễn trống hội sôi động và đầy hứng khởi của 18 nghệ sĩ trình diễn trống Malambo đến từ Argentina và gần 20 vũ công quốc tế trong vũ điệu khăn choàng ấn tượng.

Trống hội mở màn, và rồi màn trình diễn laser đưa du khách vào một chiều không gian khác. Từ đây, lần lượt xuất hiện những phân cảnh tựa như bước ra từ bom tấn Hollywood. Những "iron man" trong trang phục LED xuất hiện trên ván đứng phản lực nước, mang đến những vũ điệu nhào lộn trên không ở độ cao 15m kết hợp trình diễn pháo hoa, pháo sáng đầy mãn nhãn.

Những “iron man” với kỹ năng nhào lộn điêu luyện trên không trung.

Ngay sau sự xuất hiện của dàn vận động viên Flyboards là lời chào “nên thơ” đến từ 10 Jetski gắn cờ hội led diễu hành quanh khu vực vịnh Hoàng Hôn. Lần lượt trong các tiết mục, những chiếc Jetski hoá thân thành bãi bắn di động với tốc độ cao, đưa hàng trăm bông pháo hoa vút t lên bầu trời, tạo nên một ma trận ánh sáng không ai có thể rời mắt.

Đặc biệt, màn trình diễn đẩy cảm xúc khán giả lên cao với những đợt pháo hoa được phóng lên từ mặt nước, với các loại pháo độc đáo như water-shells và water-cakes. Những tiếng reo vỡ òa, tiếng vỗ tay không ngớt khi bầu trời và mặt biển sáng bừng lên những sắc màu rực rỡ từ những bông pháo kiều diễm. Khói pháo và ánh sáng laser sau đó lại hòa quyện, tạo nên một bức họa kỳ ảo, đưa cảm xúc của khán giả phiêu lưu trên nền trời đêm Phú Quốc, trong sự thán phục không ngừng.

Những chiếc Jetski tốc độ cao là trận địa pháo di động thêu hoa dệt gấm trên nền trời Phú Quốc.

Show diễn sử dụng chất liệu World Music, lấy cảm hứng từ những thanh âm sôi nổi của lễ hội. Mỗi nhịp điệu, mỗi tia sáng đều thắp lên sự phấn khích, tạo nên một bầu không khí bùng nổ. Xen giữa những nốt cao và đầy hứng khởi của bản giao hưởng trên đại dương ấy, là nốt trầm sâu lắng du dương của giai điệu "Mẹ yêu con" vi vút trong tiếng sáo diều, khi cụm diều pháo được thả bằng Jetski vút lên bầu trời từ mặt biển đêm. Sáo diều truyền thống - tuổi thơ của biết bao thế hệ người Việt được khắc hoạ trong diện mạo mới với lấp lánh pháo bạc, khiến khán giả không khỏi xúc động. Đây được coi là điểm nhấn đặc biệt của show diễn mang đầy âm hưởng hiện đại này.

Chị Thu Phương, du khách Hà Nội chia sẻ: "Lần đầu tiên được xem một show diễn độc đáo và mãn nhãn đến như vậy, tựa như một thế vận hội mình thường thấy trên TV. Show diễn rất khéo léo khi đan xen phong cách trình diễn hiện đại cùng nghệ thuật truyền thống Việt Nam, là chương trình nhất định phải xem khi đến Phú Quốc".

Pháo nước tạo nên một vườn ánh sáng trên đại dương. Ảnh: Hoàng Đình Ngọc

Symphony of the Sea cũng đánh dấu một cuộc chơi mới của Phú Quốc với pháo hoa, khi mỗi tối, đảo ngọc hào phóng thết đãi du khách 2 show trình diễn pháo hoa đặc sắc. Bởi ngay sau đó, lúc 9h30 phút, màn pháo hoa tầm cao của show diễn công nghệ đa phương tiện Kiss of the sea lại tiếp tục thắp sáng bầu trời, mang tới cho du khách những phấn khích không ngừng nghỉ.

Đại tiệc nghệ thuật đẳng cấp ở Phú Quốc

Ngoài Bản giao hưởng đại dương, một loạt show diễn đẳng cấp sẽ “hạ cánh” tại Thị trấn Hoàng Hôn trong tháng 11 này, cùng với các show diễn đang có như Kiss of the sea, đưa Nam đảo Phú Quốc trở thành thiên đường giải trí, với đa dạng trải nghiệm đẳng cấp quốc tế mà du khách cảm thấy mình như những bậc đế vương khi đến đây vào mùa đẹp nhất năm.

Trong đó, phải kể đến show Awaken Sea - Đại dương thức giấc, diễn ra trong ánh hoàng hôn trác tuyệt tại Cầu Hôn. Quy tụ những tên tuổi “sừng sỏ” nhất thế giới của nghệ thuật trình diễn Jetski và Flyboard, Awaken Sea mang đến những màn “đạp gió rẽ sóng” với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, thể hiện trình độ đẳng cấp của các nhà vô địch. Du khách được chứng kiến những cú nhào lộn "một không hai" trên không của vận động viên Kristina Isaeva - Á quân thế giới tại giải vô địch Flyfest 2019, hay gặp gỡ Thomas Kubik - Vô địch cúp thế giới flyboard tại Ý năm 2024 và kỷ lục Guinness thế giới về số lần lộn ngược nhiều nhất trong một phút.

Awaken Sea đánh thức niềm vui mỗi chiều hoàng hôn Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Đình Ngọc

Cùng với sự ra mắt của nhà hàng bia Sun Bavaria Bistro tại Thị trấn Hoàng Hôn là Rainbow Show - show diễn thuộc thể loại Drag Queen - xu hướng nghệ thuật giả trang, nét văn hóa độc đáo của giới nightlife (dân chơi đêm), rất thịnh hành tại các kinh đô giải trí của thế giới. Âm nhạc điện tử, vũ điệu nóng bỏng của những Dragqueen hứa hẹn khiến bạn không thể ngồi yên. Bên cạnh đó, Sun Bavaria Bistro cũng phục vụ những tiết mục biểu diễn trống malambo khoẻ khoắn, cùng những tiết mục biểu diễn ấn tượng của ban nhạc đến từ nước Anh... đưa du khách vào bữa tiệc của đa giác quan, đa chiều cảm xúc.

Show diễn tiếp nối show diễn, nối dài những niềm vui bất tận tại Thị trấn Hoàng Hôn, đưa nơi đây trở thành điểm đến "không ngủ" và tụ điểm vui chơi sầm uất nhất Phú Quốc trong mùa đẹp nhất năm. Và nếu như chưa được xem một trong số các show diễn ở đây, chuyến đi Phú Quốc của bạn chắc chắn chưa trọn vẹn.