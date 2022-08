Đà Nẵng khen thưởng thành tích truy bắt, vận động các đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng ra đầu thú

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa có quyết định khen thưởng các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Sáng 10/8, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP/Đà Nẵng đã đến chúc mừng và trao thưởng cho Văn phòng Cơ quan CSĐT và Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng mỗi đơn vị 5 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Trước đó, vào chiều 1/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng truy nã loại “đặc biệt nguy hiểm” là Mai Nữ Lan Ngọc (SN 1981), trú quận Ngũ Hành Sơn để phục vụ công tác điều tra trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao thưởng cho Văn phòng CSĐT. Ảnh: Nguyên Hưng

Theo tài liệu điều tra, tháng 12/2020, Ngọc “nổ” với bà N.T.B.C (trú Đà Nẵng) rằng mình quen biết với người làm ở Bộ Công an, có thể lo liệu lô đất ở Đà Nẵng rộng hơn 3.900 m2 đang vướng pháp lý với giá 20 tỷ đồng. Sau khi gỡ rối, Ngọc hứa sẽ mua lại lô đất trên với giá 400 tỷ đồng…

Ngọc nhận 20 tỷ đồng của bà C và viết giấy xác nhận, ghi rõ trong vòng 15 ngày sẽ lo liệu xong, nếu không được sẽ trả lại tiền cho bà. Tuy nhiên đến ngày hẹn, vợ chồng Ngọc không thực hiện được như đã nói nên trả lại 10 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Ngọc nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả.

Qua làm việc với cơ quan công an, Ngọc thừa nhận hành vi và cam kết trả nhưng sau đó bỏ đi khỏi địa phương, nhiều lần không chấp hành giấy triệu tập của Cơ quan điều tra.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao thưởng cho Phòng CSHS. Ảnh: Nguyên Hưng

Đến ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngọc, tuy nhiên, do Ngọc bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 1/7, Cơ quan CSĐT ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Mai Nữ Lan Ngọc. Đến sáng 1/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT phát hiện, bắt giữ Ngọc.

Cũng trong khoảng thời gian đầu tháng 8/2022, Phòng CSHS đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã loại “đặc biệt nguy hiểm” Nguyễn Văn Lâm (SN 1987), trú tại Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) sau 3 năm lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam về quy án. Được biết, Lâm là đối tượng đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều người với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Phòng CSHS cũng đã vận động thành công 2 đối tượng truy nã loại “nguy hiểm” về các tội danh: “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản” ra đầu thú là Nguyễn Cường Nam, còn gọi là “Nam bắc” (SN 1984) và Bùi Công Tùng (SN 1994), cùng trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng).