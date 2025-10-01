Đà Nẵng ký kết hợp tác về Trung tâm tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance của Đức

Ngày 30/9, tại Frankfurt, Cộng hòa liên bang Đức, Bộ Tài chính phối hợp với UBND TP Đà Nẵng và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam.

Hội nghị do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình chủ trì, với sự tham dự của các tổ chức tài chính quốc tế. Về phía TP Đà Nẵng có Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng cùng các sở, ngành thành phố Đà Nẵng tham dự.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã thông tin về các thông điệp chính sách của Việt Nam trên lĩnh vực tài chính trong bối cảnh thế giới đã hình thành nhiều Trung tâm tài chính quốc tế.

"Với những thành tựu phát triển kinh tế trong thời gian qua, cùng vị trí địa chính trị mang tính chiến lược, Việt Nam đang định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Trong đó, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng lớn trong lĩnh vực tài chính công nghệ. Việt Nam định hướng mở cửa mạnh mẽ cho các định chế tài chính, kết nối đào tạo nguồn nhân lực, cam kết bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư, tận dụng cơ hội để phát triển nhanh Trung tâm tài chính, mô hình rất mới đối với Việt Nam", ông Phương nói.

Đà Nẵng ký kết hợp tác về Trung tâm tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance của Đức. Ảnh: Đình Cường

Tại hội nghị này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn giới thiệu công tác chuẩn bị của Đà Nẵng để sẵn sàng đảm đương sứ mệnh phát triển trung tâm tài chính, với các lĩnh vực liên quan phát triển tài chính công nghệ, tài chính thương mại xuyên biên giới, tạo điều kiện cho các startup….

“Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng chính sách, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ sinh thái bền vững cho phát triển trung tâm tài chính, xây dựng các trung tâm dữ liệu, hạ tầng sân bay, cảng biển, khu thương mại tự do, đào tạo nguồn nhân lực về tài chính quốc tế, vận hành thử cơ quan điều hành trung tâm tài chính… Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư đến Đà Nẵng để cùng xây dựng một trung tâm tài chính hiện đại, sáng tạo và đáng tin cậy tại châu Á - Thái Bình Dương”, ông Ấn chia sẻ.

Hội nghị nghe các đại biểu trao đổi với các đối tác tại Đức về các cơ hội phát triển trung tâm tài chính, các công nghệ mới như blockchain, tài chính số, tài chính xanh, xây dựng chính sách thu hút đầu tư, hợp tác giữa các định chế tài chính quốc tế với các ngân hàng tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư do Bộ Tài chính cùng Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tại Đức.

Frankfurt là trái tim tài chính của Đức và là hình mẫu tài chính tích cực để Việt Nam học tập dựa trên 3 trụ cột Pháp lý, hạ tầng, nhân lực và sẵn sàng đón đầu làn sóng tài chính số. Đức có tiềm năng và thiện chí lớn trong hợp tác với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triển khai ngay các công việc chuẩn bị sau khi Thủ tướng có quyết định thành lập Trung tâm tài chính tại Việt Nam. Đánh giá cao các cam kết của 2 địa phương với các nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề xuất chương trình hợp tác giữa trung tâm tài chính Frankfurt với 2 địa phương trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, tham gia vận hành, kêu gọi các nhà đầu tư Đức hợp tác với Việt Nam vào các lĩnh vực có thế mạnh mà phía Đức đang hướng tới như tài chính số, tài chính xanh…

Trong khuôn khổ Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Trung tâm tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance.

Trước đó, vào chiều 29/9, trong chương trình công tác tại Frankfurt, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã tham dự Đại hội thường niên của Liên minh toàn cầu các Trung tâm tài chính quốc tế (WAIFC).