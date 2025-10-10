Thành lập 2 Tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

Theo quyết định, Tổ công tác số 1 phụ trách khu vực từ sông Thu Bồn về phía Bắc đến hết ranh giới thành phố, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh làm Tổ trưởng.

Các Tổ phó gồm đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

Thành viên Tổ gồm đại diện Sở Tài chính, Sở Công thương, Văn phòng UBND thành phố và các địa phương có dự án đi qua: Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây.

Đà Nẵng lập 2 tổ công tác “gỡ nút thắt” giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao. Ảnh: M.H

Tổ công tác số 2 phụ trách khu vực từ sông Thu Bồn về phía Nam đến hết ranh giới thành phố, do Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình làm Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Quảng Nam, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

Thành viên Tổ gồm đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương có dự án đi qua như Gò Nổi, Duy Xuyên, Xuân Phú, Quế Sơn Trung, Thăng Bình, Thăng Phú, Thăng Điền, Tây Hồ, Chiên Đàn, Bàn Thạch, Hương Trà, Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành, Tam Mỹ.

Hai Tổ công tác có nhiệm vụ giúp UBND thành phố tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng theo quy định tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 của Quốc hội và hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Trong quá trình thực hiện, Tổ trưởng và các Tổ phó được quyền quyết định hoặc đề xuất nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

Công tác điều hành của hai Tổ công tác thực hiện theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai; các cuộc họp được tổ chức định kỳ hoặc đột xuất để thống nhất phương án xử lý. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, giúp hai Tổ công tác triển khai các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.