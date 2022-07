Đà Nẵng là một trong 3 đại diện của Việt Nam được bình chọn lọt vào top 10 thành phố tốt nhất Đông Nam Á.

Ngày 5/7, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng là một trong 3 đại diện đến từ Việt Nam gồm Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM được bình chọn nằm trong top 10 thành phố tốt nhất Đông Nam Á (Best cities in Southeast Asia).

Giải thưởng du lịch Asia's Best Awards 2022 do tạp chí Travel & Leisure có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ tổ chức.

Các hạng mục của giải thưởng này rất đa dạng, từ ngành du lịch, khách sạn, truyền thông và ngành dịch vụ thực phẩm (F&B) nhằm đưa ra các gợi ý du lịch về các điểm đến, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng… trong khu vực. Danh sách dựa trên bình chọn của độc giả khắp thế giới từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2022.



Đà Nẵng lọt top các thành phố tốt nhất Đông Nam Á. Ảnh: Lam Hàn

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.Đà Nẵng, đứng đầu danh sách giải thưởng này là thủ đô của Thải Lan, thành phố Bangkok. Trong 3 gương mặt của Việt Nam lọt top lần này thì Đà Nẵng đứng thứ 3, Hà Nội thứ 5 và TP.HCM xếp thứ 8.

Ngoài ra, Phú Quốc và Côn Đảo của Việt Nam cũng góp mặt ở hạng mục 10 hòn đảo hàng đầu Đông Nam Á (Best island in Southeast Asia). Trong đó, Phú Quốc đứng thứ 4 và Côn Đảo thứ 10.

Được biết, giải thưởng cũng bình chọn riêng những thương hiệu du lịch nổi bật tại mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Asia’s Best Awards 2022 cũng công bố danh sách 10 nhà hàng, khách sạn, quán bar, pizza tốt, ngon nhất cũng như khách sạn có bể bơi đẹp nhất, khu nghỉ dưỡng có bãi biển đẹp nhất và khách sạn tốt nhất.