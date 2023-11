Hai nhà máy rác 650 tấn/ ngày đêm và 1.000 tấn/ngày đêm đang làm thủ tục và xây dựng tại Đà Nẵng đều gặp phải nhiều vấn đề khiến tiến độ đang bị chậm so với kế hoạch.

Nhà máy xử lý rác công suất 650 tấn/ngày của Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam đầu tư xây dựng và khánh thành năm 2016 nhưng chưa thể hoạt động. Bên cạnh đó, lo ngại về việc nhà máy này sử dụng công nghệ cũ của HongKong (Trung Quốc) có thể để lại hậu quả không tốt cho môi trường, cho người dân Đà Nẵng sau này, Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho biết, dự án đã được Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 3 cho nhà đầu tư.

"Theo dự kiến, đến quý III/2026 dự án này sẽ đưa vào sử dụng. Nhà máy này dùng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện sử dụng ghi đốt Lò ghi cơ học của Đức, thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ TN&MT.

Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam đang triển khai các thủ tục theo quy định như Lập Quy hoạch chi tiết 1/500, Trình hồ sơ thẩm định công nghệ, Lập hồ sơ môi trường (Bộ TN&MT), cấp phép về cao độ tĩnh không (Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng), đấu nối điện, khai thác nước, thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng,...", đại diện Sở TN&MT TP.Đà Nẵng thông tin.

Hai nhà máy rác 650 tấn/ ngày đêm và 1.000 tấn/ngày đêm đang làm thủ tục và xây dựng của Đà Nẵng đều gặp phải nhiều vấn đề khiến 2 nhà máy này đưa vào hoạt động chậm hơn tiến độ đề ra.

Về dự án án nhà máy xử lý rác sinh hoạt quy mô 1.000 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn đầu tư theo hình thức PPP, (đối tác công tư), Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho hay, hình thức đầu tư theo PPP đối với dự án xử lý rác thải sinh hoạt là phù hợp, tuy nhiên hiện nay chưa có dự án nào triển khai đầy đủ các thủ tục và đi vào hoạt động theo hình thức này.

Đối với dự án này về phía thành phố, hiện nay, Sở KH&ĐT đã tham mưu UBND thành phố tổ chức thẩm định dự án. Hội đồng thẩm định đã đề nghị nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung các nội dung thẩm định của thành viên Hội đồng thẩm định.

"Thành phố sẽ triển khai các bước tiếp theo theo quy định để làm cơ sở xem xét hồ sơ dự án đáp ứng với các quy định hiện hành. Trường hợp, dự án không thể triển khai được theo phương thức hiện tại, thành phố hoàn toàn chủ động kêu gọi đầu tư để đảm bảo lộ trình xử lý rác thải theo quy hoạch đã được duyệt bằng các phương thức đầu tư cho phép", đại diện Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho hay.

Liên quan đến khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường đối với khu dân cư của các dự án nêu trên. Theo Sở TN&MT TP.Đà Nẵng, khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn (quận Liên Chiểu) bao gồm các hoạt động xử lý chôn lấp rác hợp vệ sinh của thành phố hiện nay và đầu tư các nhà máy xử lý rác thải với công nghệ cải tiến, hiện đại trong thời gian tới

"Do đó, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường đối với Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn theo quy định. Hiện nay, UBND thành phố cũng chỉ đạo các Sở ngành liên quan triển khai các phương án giải tỏa đền bù tạo khoảng cách an toàn môi trường 2 giai đoạn đầu tư (500 mét, 1000 mét) phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Trong phần diện tích khoảng cách an toàn môi trường (500 mét, 1000 mét), thành phố sẽ kêu gọi đầu tư các lĩnh vực ít khả năng bị ảnh hưởng môi trường như: trạm điện, trạm trung chuyển rác, kho bãi, logictics…", đại diện Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho biết.