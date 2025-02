Đà Nẵng: Quận Liên Chiểu giải ngân hơn 53 tỷ đồng cho người dân mua nhà ở xã hội

Đây là đợt nộp tiền để nhận bàn giao căn hộ của những khách hàng mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside của Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

Ông Trần Oanh Vũ - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu cho biết, đợt này, đơn vị đã giải ngân cho 223 khách hàng thanh toán tiền mua nhà ở xã hội với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu triển khai giải ngân cho khách hàng thanh toán tiền mua nhà ở xã hội.

“Chứng kiến niềm vui ánh lên trong ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của khách hàng, không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào và phấn khởi lớn lao đối với mỗi cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội. Những khoảnh khắc ấy càng khắc sâu phương châm ‘‘thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ’’ của người làm công tác tín dụng chính sách xã hội trong lòng người dân”, ông Vũ chia sẻ.

Được biết, Chương trình cho vay nhà ở xã hội được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu triển khai từ cuối năm 2018, đến nay đã giải ngân cho 747 khách hàng với tổng số tiền trên 292,8 tỷ đồng.

Khách hàng đến làm thủ tục giải ngân để thanh toán tiền mua nhà ở xã hội.

Từ Chương trình cho vay này đã giúp cho các hộ gia đình nghèo, thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… có điều kiện để xây mới, sửa chữa, cải tạo nhà để ở, mua nhà ở xã hội, góp phần giúp cho họ “an cư lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách ‘‘3 có’’ (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa văn minh đô thị) và chính sách ‘‘4 an’’ (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội) của thành phố Đà Nẵng.