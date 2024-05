Dabaco (DBC) muốn huy động 1.330 tỷ đồng để đầu tư vào công ty con

Trong quý I/2024, Dabaco ghi nhận doanh thu đạt 3.252,59 tỷ đồng, tăng 40,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 72,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 320,7 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Dabaco lên kế hoạch doanh thu 25.380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 729,8 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, Dabaco Việt Nam đã hoàn thành 9,9% so với kế hoạch lãi 729,8 tỷ đồng trong năm 2024.

Theo giải trình, Dabaco cho biết thêm trong quý I/2024 giá thịt heo cũng tăng dần trở lại do nguồn cung giảm vì dịch bệnh, do đó kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty chăn nuôi thuộc Dabaco Việt Nam có sự tăng trưởng hơn so với cùng kỳ.