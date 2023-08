Đặc quyền đẳng cấp cho hội viên “Mở khóa đặc quyền 3.0” từ VIB

"Mở Khóa Đặc Quyền 3.0" là chương trình hội viên dành riêng cho các chủ thẻ VIB với đặc quyền sử dụng dịch vụ ưu tiên tại sân bay, hưởng ưu đãi đến 30% dịch vụ ẩm thực cao cấp và đặc quyền sử dụng hoàn toàn miễn phí 11 dịch vụ tài chính cần thiết.

Với các dòng thẻ tín dụng VIB hạng Platinum trở lên như Online Plus 2in 1, Cash Back, Family Link, Travel Élite và Premier Boundless, LazCard, Super Card chỉ cần chi tiêu thẻ bình quân từ 20 triệu/tháng, chủ thẻ sẽ trở thành hội viên của chương trình "Mở Khóa Đặc Quyền 3.0".

Đặc quyền Phong cách sống – dịch vụ ưu tiên tại sân bay

"Mở khóa Đặc quyền 3.0" dành cho chủ thẻ VIB quyền lợi vượt trội gắn liền với dịch vụ đẳng cấp tại sân bay. Cụ thể, VIB tặng thẻ Bông Sen Vàng hạng Vàng của Vietnam Airlines cho khách hàng có tổng chi tiêu qua máy POS (cà thẻ) tại nước ngoài cao nhất mỗi tháng; và 01 thẻ hạng Bạch kim cho khách hàng tổng chi tiêu qua máy POS tại nước ngoài cao nhất toàn chương trình.

Đặc biệt, VIB đang tặng e-voucher Fast-Track từ nay đến hết tháng 08/2023 để chủ thẻ VIB sử dụng dịch vụ đón hoặc tiễn tại sân bay, hỗ trợ check-in, soi chiếu an ninh tại quầy ưu tiên hoặc quầy vắng khách, hỗ trợ cùng di chuyển hành lý và hộ tống khách ra xe hoặc cửa khởi hành. Nếu đang có kế hoạch du lịch, bạn hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008195 để đổi miễn phí e-voucher ngay trong tháng 8 này. E-voucher Fast-Track có thời hạn sử dụng đến 30 ngày.

Cho dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, chủ thẻ VIB có thể kết hợp chi tiêu trong kế hoạch du lịch nước ngoài để nâng mức chi tiêu thẻ và có thêm cơ hội nhận thẻ Vàng / Bạch Kim hội viên Bông Sen Vàng. Nắm trong tay thẻ Bông Sen Vàng hạng Vàng/Bạch Kim, bạn sẽ được chọn chỗ ngồi miễn phí, thêm 23-46kg hành lý miễn cước, sử dụng phòng chờ thương gia cho bản thân hoặc cả 01 người nhà đi cùng, ưu tiên từ quầy thủ tục đến cửa lên máy bay, nâng hạng ghế còn trống, nhận 50-100% dặm thưởng trên mỗi chuyến bay, tặng 1.500-2.000 dặm ngày sinh nhật… Để nâng được 2 hạng thẻ này vốn rất khó, đòi hỏi phải bay 30-50 chuyến hoặc 30.000-50.000 dặm trong 12 tháng liền, song chủ thẻ VIB có thể đạt được ngay sau dịp du lịch.

Đặc quyền Trải nghiệm - ưu đãi đến 30% dịch vụ ẩm thực cao cấp

Chủ thẻ VIB được giảm ngay đến 30% trên hóa đơn khi sử dụng các dịch vụ ẩm thực cao cấp với không gian ấm cúng ở El Gaucho Steakhouse, Korean Grill, Shang Palace, Le Petit, Miyen Japanese Fusion Cuisine, Matsuri…; hay thực đơn đa dạng ở Manwah, Kichi Kichi, Hutong, Kpub, Trống Cơm, Buzza Pizza, The Pizza Company, Sushi in Sushi, Hoàng Yến Buffet… hoặc tại các nhà hàng sang trọng bên trong các khách sạn cao cấp như New World Saigon hay InterContinental Saigon, Equatorial Saigon. Các nhà hàng đều ưu đãi đến 30% cho chủ thẻ VIB, thậm chí tặng thêm món.

Hoặc độc đáo như tại khách sạn Park Hyatt Saigon, nhà hàng Square One & nhà hàng Opera còn thiết kế thực đơn đặc biệt, chỉ dành cho khách hàng cao cấp của VIB, những Hội viên của "Mở khóa Đặc quyền 3.0". Bạn vui lòng đặt bàn trước 48 tiếng để được phục vụ chu đáo nhất.

Ưu đãi ngập tràn nhưng không khó để chọn địa điểm thích hợp. Mẹo nhỏ của các chủ thẻ VIB là chỉ cần mở app ngân hàng số MyVIB với công nghệ thực tế tăng cường AR. Ứng dụng sẽ quét và hiển thị các ưu đãi gần nhất để chủ thẻ lựa chọn địa chỉ từ các thương hiệu yêu thích.

Đặc quyền Tài chính – truy cập và sử dụng hoàn toàn miễn phí 11 dịch vụ tài chính cần thiết

Là hội viên của "Mở khóa Đặc quyền 3.0", chủ thẻ VIB còn sở hữu ngay đặc quyền tài chính truy cập và sử dụng hoàn toàn miễn phí 11 dịch vụ cần thiết cho mọi chủ thẻ như dịch vụ tin nhắn, ngân hàng điện tử, sao kê tài khoản, kiểm đếm tiền tại quầy… Các dịch vụ cộng thêm vốn có phí cao như: chuyển tiền quốc tế, duy trì thẻ thanh toán toàn cầu… nay cũng là đặc quyền của bạn.

Ngoài gói dịch vụ cao cấp "Mở Khóa Đặc Quyền 3.0", chủ thẻ VIB còn nhận được các ưu đãi đồng thời khác từ thế giới VIB Daily Deals. Chủ thẻ tín dụng VIB đang được giảm 10% vé máy bay Vietnam Airlines chặng nội địa; giảm 5% chặng quốc tế; giảm đến 15% vé máy bay Qatar Airways; giảm đến 15% giá phòng khách sạn tại Agoda, giảm 1 triệu đồng tại IVIVU.vn, giảm 5% tối đa 1 triệu đồng tại Lửa Việt Tours, giảm 800.000 đồng tại Vietravel, giảm thêm 250.000 đồng tại Klook; giảm 60.000 đồng trên Shopee Food; giảm thêm 20.000 đồng Grab Car/ Grab Bike, giảm thêm 30.000 đồng trên Grab Food, giảm thêm 20.000 đồng trên Baemin, Be Food; giảm đến 500.000 đồng tại Shopee, Lazada …

Tại VIB, mỗi chủ thẻ đều là khách hàng VIP, đặc biệt là các khách hàng thường xuyên giao dịch. Nếu bạn sở hữu những chiếc thẻ quyền lực của nhà băng này, hãy tận dụng thanh toán không tiền mặt để được chăm sóc đặc biệt và nhận ưu đãi nhiều hơn. Mở thẻ ngay trong vòng 15-30 phút hoàn toàn miễn phí tại đây hoặc ngay trên ứng dụng MyVIB.

Nhằm mục đích tri ân các khách hàng có chi tiêu thường xuyên qua thẻ tín dụng với VIB, từ 1/9/2023 VIB tiếp tục nâng cấp gói Mở khóa đặc quyền version 4.0 với nhiều hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm tại các nhà hàng cao cấp thuộc Michelin Guide Selection 2023. Hãy cùng chờ đón các đặc quyền mới cùng VIB nhé!