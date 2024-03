Đạm Cà Mau (DCM) ghi nhận mảng xuất khẩu tháng 2 tăng gấp 10 lần tháng trước

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HoSE: DCM) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 2 cũng như luỹ kế 2 tháng đầu năm 2024 với kết quả tích cực.

Theo thông tin mới công bố, trong tháng 2/2024, Đạm Cà Mau sản xuất được 79.680 tấn ure (giảm 0,7% so với tháng trước).

Sản lượng tiêu thụ ure đạt 68.740 tấn, giảm 46%, chủ yếu do tiêu thụ nội địa giảm. Cụ thể, Đạm Cà Mau tiêu thụ trong nước 23.520 tấn ure, giảm 69%. Đáng chú ý, xuất khẩu trong tháng của Đạm Cà Mau lên mức 45.220 tấn ure, vượt 10 lần so với thực hiện của tháng 1/2024 và vượt 4,5 lần so với kế hoạch 10.000 tấn đặt ra trước đó.

Bên cạnh đó, sản lượng sản xuất NPK của doanh nghiệp đạt 15.930 tấn, sản lượng tiêu thụ đạt 880 tấn, lần lượt tăng 10% và giảm 97% so với thực hiện của tháng 1/2024.

Tình hình sản xuất kinh doanh các tháng trong năm 2024

Đạm Cà Mau cho biết: Nhu cầu phân bón trong tháng 2 giảm vì những ngày nghỉ lễ Tết kéo dài; tuy nhiên giáphân bón urê tại thị trường nội địa vẫn ghi nhận mức tăng từ 1 – 9% so với tháng 1.

Diễn biến giá Urê tại Việt Nam giai đoạn năm 2022 - 2024

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2024 cả nước nhập khẩu 281.588 tấn phân bón, tương đương 91,55 triệu USD, giá trung bình 325,1 USD/tấn,giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 1/2024, với mức giảm tương ứng 32,1%, 33,8% và 2,5%.

Lũy kế hai tháng đầu năm 2024, Đạm Cà Mau sản xuất 165.220 tấn ure và 31.410 tấn NPK. Sản lượng tiêu thụ ure đạt 116.940 tấn, trong đó tiêu thụ nội địa đạt 67.160 tấn và xuất khẩu đạt 49.780 tấn. Sản lượng tiêu thụ NPK đạt 1.450 tấn.

Sang tháng 3/2024, Đạm Cà Mau đặt kế hoạch sản xuất ure đạt 79.930 tấn với lượng tiêu thụ là 110.000 tấn. Kế hoạch sản lượng NPK sản xuất trong tháng đạt 17.700 tấn với lượng tiêu thụ là 20.000 tấn.

Với dự báo thị trường vẫn diễn biến phức tạp, Đạm Cà Mau đặt mục tiêu thận trọng với lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt khoảng 839,3 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/3, giá cổ phiếu DCM giảm 1,57% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 34.450 đồng/cổ phiếu.