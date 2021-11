Trước diễn biến dịch Covid-19, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp nhận định, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, sức mua của người tiêu dùng sẽ giảm đáng kể.

Sức mua giảm

Hiện tại, Tết Nhâm Dần 2022 chỉ còn khoảng 2 tháng, tuy nhiên, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Trước tình trạng trên, nhiều tập đoàn, thương hiệu lớn như Ba Huân, Vissan,… dự báo, sức mua của thị trường sẽ giảm trong dịp Tết sắp tới. Cùng với đó, một số nguyên liệu sản xuất đầu vào tăng 10-30% gây áp lực cho giá thành sản phẩm.

Số liệu vừa được Công ty VISSAN công bố cho thấy, đơn vị này đầu tư hơn 754 tỷ đồng để chuẩn bị 2.800 tấn thịt heo (tăng 8% so với cùng kỳ năm trước) và 4.200 tấn thịt chế biến (tăng 6%). Tuy nhiên, theo nhận định của công ty thì dịp tết Nhâm Dần sắp tới, sức mua của thị trường sẽ giảm từ 10%- 20% so với các năm trước.

Sức mua của người tiêu dùng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 được dự báo giảm tới 20%. (Ảnh: Thanh Phong)

Ngoài ra, Bà Phạm Thị Huân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần TNHH Ba Huân cũng cho biết, để chuẩn bị nguồn hàng tết doanh nghiệp sẽ tiếp tục thăm dò thị trưởng.

Hiện tại, công ty vẫn chưa thể sản xuất hết công suất, nguyên nhân là do sức tiêu thụ của thị trường yếu, giảm khoảng 30% so với trước dịch bệnh dù đã có nhiều chương trình khuyến mại. Cụ thể, hiện tại, doanh nghiệp bán được chưa đến 1 triệu trứng/ngày, thấp hơn nhiều so với con số 1,5 triệu trứng/ngày như trước.

Ngoài ra, theo dự báo của một số công ty nghiên cứu thị trường, sức mua trong tết Nhâm Dần 2022 sẽ giảm 10% - 20% so với tết năm trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh, người dân thắt chặt chi tiêu.

Nhu cầu của người dân vẫn rất lớn

Hiện tại, bài toán khiến các doanh nghiệp "đau đầu" là việc khôi phục sức mua của thị trường. Theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, nguyên Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội nhận định, tuy sức mua giảm nhưng nhu cầu của gần 100 triệu dân vẫn rất lớn.

Cụ thể, ông Phú dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đã giảm liên tục từ tháng 7 đến tháng 10/2021.

Theo đó, mức giảm lần lượt là: -19,8%, -33,7%, -28,4%, -19,5% so với cùng kì 2020, đó là 1 sự sa sút rất lớn so với tăng trưởng bình quân những năm trước 2019 là +10%/năm.

Chỉ ra nguyên nhân của tình trạng trên, ông Phú cho rằng, sức mua ở trong dân giảm sút là do chi tiêu của các gia đình chủ yếu tập trung vào những mặt hàng thiết yếu đề phòng những bất trắc xảy ra trong đại dịch.

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú. (Ảnh: Dân Việt)

Mặt khác, giá hàng hóa tiêu dùng ở trên thị trường bị đẩy lên do chuỗi cung ứng đứt gãy, chi phí vận chuyển, thu hoạch sản phẩm nông nghiệp tăng cao. Ngoài ra chi phí kiểm dịch, chi phí do thẻ xanh thẻ đỏ ở một số địa phương sinh ra.

"Giá cả còn tăng lên do hệ thống phân phối bị cắt giảm tạm thời ở những địa điểm phát sinh dịch, từ đó dẫn tới cầu rất căng thẳng và cung mặc dù có đủ hàng nhưng lại không đáp ứng được một cách kịp thời. Tất cả những yếu tố trên làm cho giá cả có thời kì tăng vọt từ 30-30% thậm chí tăng đến 2-3 lần so với lúc bình thường", chuyên gia Vũ Vinh Phú phân tích.

Nói về việc nâng cao sức mua trong dịp Tết Nhâm Dần sắp tới, ông Phú cho rằng, cần có những biện pháp bổ sung ngoài sự hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất.

"Nhu cầu của tiêu dùng xã hội của gần 100 triệu dân VN là rất lớn, song điều quan tâm là nhu cầu có khả năng thanh toán của từng gia đình mới tạo ra doanh số cho các đơn vị kinh doanh thương mại trên thị trường nội địa. Chúng ta rất vui mừng vì Chính phủ đã bỏ ra 10,5 tỉ USD tương đương với 2,85% GDP của cả nước, đồng thời trong tương lai vài tháng tới sẽ có những quyết sách để chi hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân với một số tiền lớn hơn trước đây", chuyên gia Vũ Vinh Phú nhận định.

Ngoài những giải pháp kể trên, ông Phú cũng cho rằng Trung ương và các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao năng lực tiếp nhận và phân phối hàng hóa của các kênh bán lẻ trên thị trường.

"Hỗ trợ việc thúc đẩy sản xuất, xúc tiến thương mại, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất phân phối tiêu dùng một cách hiệu quả và có tính chia sẻ, nhân văn đối với các chủ thể tham gia các chuỗi. Xây dựng hệ thống các chợ đầu mối vùng, thực hiện việc giao dịch mua bán công khai minh bạch bình đẳng trên thị trường. chú ý đảm bảo lợi nhuận cho người sản xuất một cách hợp lý. Tăng cường kiểm soát thị trường ngay từ biên giới hải đảo, kiên quyết chống buôn lậu gian lận thương mại. Khuyến khích việc bán hàng đa kênh trên nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng", ông Phú nói.