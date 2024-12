Huế: Khởi công dự án xây dựng lại 3 dãy nhà chung cư Đống Đa với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng

Dự án Cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A, B, C khu chung cư Đống Đa (TP.Huế, Thừa Thiên Huế) có tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, thực hiện trong thời gian tối đa 36 tháng.

Ngày 29/12, Công ty Cổ phần Phát triển và đầu tư Đống Đa tổ chức khởi công dự án Cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A, B, C khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

Các dãy nhà A, B, C khu chung cư Đống Đa được xây dựng từ năm 1977 đến đầu những năm 1990. Do hầu hết các dãy nhà đã xuống cấp trầm trọng nên cư dân đang sinh sống tại khu chung cư này với tiện nghi ở thấp, không an toàn.

Phối cảnh khu chung cư Đống Đa, TP.Huế sau khi dự án cải tạo, xây mới được hoàn thành.

Căn cứ vào kết quả kiểm định, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai dự án Cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A, B, C khu chung cư Đống Đa để tái định cư tại chỗ cho các hộ dân.

Dự án Cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A, B, C khu chung cư Đống Đa có tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Phát triển và đầu tư Đống Đa thực hiện.

Diện tích khu đất xây dựng công trình là 8.664,0m2, với 3 tầng hầm, 25 tầng nổi. Đây là khu chung cư cao tầng bao gồm các căn hộ tái định cư, căn hộ thương mại kết hợp với các khu kinh doanh, dịch vụ và tiện ích xã hội.

Công trình có khối đế chung cao 3 tầng và 2 khối tháp căn hộ chiều cao từ 19 đến 25 tầng, tính cả khối đế 3 tầng. Phần đế được thiết kế liền một khối tạo sự vững chắc và bám sát các tuyến đường xung quanh với khoảng lùi đảm bảo theo quy định. Phía trong lõi khối đế tạo khoảng trống làm sân vườn cảnh quan đảm bảo mật độ xây dựng công trình theo quy định cũng như tạo không gian rộng thoáng.

Khối đế cao 3 tầng được bố trí các chức năng chủ yếu gồm: Các khu ki-ốt tại tầng 1, các khu tiện ích thương mại dịch vụ (kinh doanh nhà hàng ăn uống, thời trang…) và văn phòng bố trí từ tầng 1 đến tầng 3, khu sinh hoạt cộng đồng bố trí tại tầng 3, khu nhà trẻ bố trí tại tầng 2, các công trình bể bơi, phòng gym, spa… được bố trí tại tầng 3.

Dự án Cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A, B, C khu chung cư Đống Đa có tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, thực hiện trong thời gian tối đa 36 tháng.

Trên nền khối đế thiết kế xây dựng 2 khối tháp bố trí các căn hộ ở tái định cư và căn hộ thương mại. Khối tháp tiếp giáp đường Đống Đa cao 19 tầng, khối tháp tiếp giáp đường quy hoạch cao 25 tầng.

Các khối tháp được thiết kế bám dọc các tuyến đường và tách khối tại cạnh dài tuyến đường Lê Hồng Phong và tuyến đường Võ Văn Tần để đảm bảo tất cả các căn hộ đều được tiếp xúc chiếu sáng tự nhiên, tăng độ thông thoáng đồng thời giảm thiểu khối tích công trình.

Không gian cây xanh ngoài việc được bố trí tập trung ở khoảng giữa sân tầng 1 còn được bố trí một số vị trí xung quanh công trình nhằm tạo sự hài hòa, sinh động cho tổng thể công trình, đồng thời đảm bảo mật độ cây xanh tối thiểu theo quy định (>20%).

Tổng diện tích sàn xây dựng toàn bộ công trình khoảng 100.314,29m2 (không tính diện tích phần sân thượng). Trong đó, diện tích sàn xây dựng phần nổi (gồm đế và tháp) khoảng 82.472,73m2. Tầng cao của công trình 25 tầng (không kể 3 tầng hầm) khoảng 105m. Diện tích tầng hầm khoảng 17.841,56m2, diện tích bãi đỗ xe 15.144,41m2, diện tích cây xanh 1.741,02m2, diện tích căn hộ khoảng 51.646,18m2, với 669 căn hộ…

Dự án triển khai xây dựng trong thời gian tối đa 36 tháng, đến tháng 12/2027 phải hoàn thành đưa vào sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh gửi lời cảm ơn đến những cư dân đã đồng thuận, ủng hộ chủ trương cải tạo xây dựng lại chung cư, ghi nhận sự chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành và sự nỗ lực của chủ đầu tư.

Ông Hoàng Hải Minh cho biết, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về mặt pháp lý, hành chính, cũng như chỉ đạo các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và sự an toàn của dự án.

Ông Hoàng Hải Minh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện thi công dự án đúng tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ đảm bảo an toàn, an ninh và hiệu quả, tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà nước, của tỉnh trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng.