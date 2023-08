Đầu tư Phát triển ST8 (ST8): Cơ cấu lại nhân sự, lãi 6 tháng giảm 99% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 (HoSE: ST8) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023.

Trong kỳ kinh doanh quý II/2023, ST8 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt vỏn vẹn 2 tỷ đồng, chỉ bằng 0,4% cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn, ST8 ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 1,8 tỷ đồng, giảm 95,8% so với cùng kỳ năm trước.



Hoạt động tài chính kỳ này lãi 3,1 tỷ đồng, giảm 52,7% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ lãi thanh lý khoản đầu tư, lãi tiền gửi, cho vay trong khi hoạt động tài chính khác không ghi nhận khoản tiền nào.

Chi phí bán hàng kỳ này không ghi nhận. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 96,5% so với cùng kỳ năm trước còn hơn 609 triệu đồng.

Kết thúc quý II, ST8 báo lãi trước thuế 2,9 tỷ đồng, lãi sau thuế 2,1 tỷ đồng, đều giảm gần 99% so với cùng kỳ năm trước. ST8 lãi ròng 1,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận 198,6 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh ảm đạm của ST8 trong nửa đầu năm 2023. Nguồn: BCTC quý II.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, kết quả kinh doanh của ST8 gần như giống với kết quả kinh doanh trong quý II.

Cụ thể: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đạt 2 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận 613,7 tỷ đồng); doanh thu hoạt động tài chính 3,8 tỷ đồng, giảm 62,2% so với cùng kỳ (cùng kỳ đạt 10 tỷ đồng).

6 tháng đầu năm 2023, ST8 báo lãi trước thuế hơn 3,2 tỷ đồng, lãi sau thuế 2,3 tỷ đồng, giảm gần 99% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh lao dốc, ST8 cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ST8 chủ động đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại đội ngũ nhân sự, định hình chiến lược mới phù hợp với xu hướng và bối cảnh nền kinh tế. ST8 mạnh dạn dịch chuyển sang một số lĩnh vực phi truyền thống của mình để nỗ lực duy trì và tạo đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, ST8 cũng đã tiên lượng được những ưu thế của thị trường, đặc biệt là nghiên cứu đầu tư vào những dự án M&A trong các nhóm ngành: Sản xuất, chế biến và xuất nhập khẩu nông sản, ngành du lịch và dịch vụ du lịch, hứa hẹn sẽ có những bùng nổ trong doanh thu trong thời gian tới khi những vấn đề an ninh lương thực đang được các quốc gia trên thế giới quan tâm và có những chính sách ưu tiên.

Do đang trong quá trình đầu tư nên Công ty mẹ chưa có dòng thu trong kỳ kinh doanh vừa rồi. ST8 dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2023 sex có những khởi đầu thuận lợi và thích ứng với thị trường, kỳ vọng vào kết quả khả quan trong thời gian tới.

Tính đến ngày kết thúc quý II, ST8 ghi nhận quy mô tài sản ở mức 275,6 tỷ đồng, giảm 11,7% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn là 274,9 tỷ đồng, giảm 11,9% so vơi đầu năm. Tài sản dài hạn kỳ này ghi nhận vỏn vẹn 760,6 triệu đồng, cùng kỳ không ghi nhận.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 80,7% còn 51,5 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp 5 lần lên hơn 220,5 tỷ đồng. ST8 không ghi nhận hàng tồn kho.

Tại ngày 30/6/2023, tổng nợ phải trả của ST8 là 4,9 tỷ đồng, giảm 90,8% so với cùng kỳ và toàn bộ là nợ ngắn hạn.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu ST8 đang giao dịch 23.650 đồng/cổ phiếu, tăng 2,38% so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Ở mức giá này, ST8 đã giảm 23% so với đỉnh trong năm 2023, nhưng vẫn cao hơn 200% so với giá mở cửa phiên đầu năm 2023.