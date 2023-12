Đầu tư và Thương mại TNG phá kỷ lục doanh thu, về đích trước 16 ngày

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa cho biết đã hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu cả năm, về đích trước kế hoạch 16 ngày và dự kiến vượt 3% kế hoạch này. Hơn nữa, TNG còn đang duy trì việc làm và thu nhập ổn định 9,4 triệu đồng/người/tháng cho 18.000 lao động.

TNG dự kiến tổng doanh thu cả năm 2023 sẽ đạt 7.030 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022. Các thị trường xuất khẩu lớn nhất của doanh nghiệp dệt may này gồm: Mỹ (chiếm 40% tổng doanh thu), EU (chiếm 40%), còn lại là các thị trường khác như Nga, Canada, Hà Lan, Hàn Quốc...

Theo mục tiêu đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Dệt may TNG đặt mục tiêu doanh thu cả năm nay là 6.800 tỷ đồng và lợi nhuận 299 tỷ đồng, đều là các chỉ tiêu tài chính cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận có thể khó hoàn thành khi luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Dệt may TNG mới ghi nhận lãi 171 tỷ đồng – tương đương hơn 57% mục tiêu cả năm.

Doanh thu theo tháng của TNG từ 2022 đến 2023

Ban lãnh đạo TNG cho biết, nhiều đơn vị thành viên như Chi nhánh May Việt Đức, Chi nhánh May Việt Thái, Chi nhánh May Phú Bình 1, 2, 3, 4 cũng đã hoàn thành sớm kế hoạch doanh thu của năm.

Một điểm sáng trong hoạt động kinh doanh năm nay là công ty đã bảo toàn được việc làm cho hàng chục nghìn người lao động. TNG cho biết, trong khi nhiều doanh nghiệp dệt may cắt giảm lao động để tiết kiệm chi phí, công ty vẫn đang duy trì việc làm và thu nhập ổn định 9,4 triệu đồng/người/tháng cho 18.000 lao động.

Kết quả kinh doanh tháng 11/2023

Mới đây, trong báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11/2023, TNG ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế trong tháng 11/2023 gần như đi ngang so với tháng 11 năm trước; lần lượt đạt 25,3 tỷ và 20,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày 20/12, giá cổ phiếu TNG giảm 0,99% so với phiên giao dịch liền kề (tương ứng giảm 200 đồng). Hiện cổ phiếu TNG đang có giá 20.000 đồng/cổ phiếu.