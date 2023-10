Đầu tư và thương mại TNG (TNG): Gánh nặng chi phí, lãi quý III giảm 35%

Gặp nhiều khó khăn do giá các đơn hàng lớn giảm sút cùng với gánh nặng chi phí kinh doanh, Đầu tư và thương mại TNG báo lãi sau thuế quý III đạt 69,5 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ 2022.

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG (HNX: TNG) đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.104,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 5% lên 1.814,6 tỷ đồng.

Ngược chiều, doanh thu hoạt động tài chính ở mức 28,8 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính tăng 38% lên 93,4 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận 68,1 tỷ đồng, tăng 16%. Chi phí bán hàng tăng 53% lên 39,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 7% xuống 98,7 tỷ đồng.

Kết quả, Đầu tư và thương mại TNG báo lãi trước thuế 85,4 tỷ đồng, sau thuế 69,5 tỷ đồng, giảm lần lượt 34% và 35% so với quý III/2022.

Kết quả kinh doanh quý III/2023. Nguồn: Tradingeconomics.

Theo giải trình, doanh thu quý III của Đầu tư và thương mại TNG ghi nhận là các đơn hàng xác nhận, sản xuất từ tháng 6/2023. Do ảnh hưởng của tình hình thế giới, đơn giá của các đơn hàng đều giảm sút so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, vì đảm báo chi phí phải trả cho người lao động nên chi phí sản xuất kinh doanh vẫn ở mức cao, dẫn đến lợi nhuận quý III giảm sút so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Đầu tư và thương mại TNG ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.438,5 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng 15% lên 79,3 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, Đầu tư và thương mại TNG báo lãi trước thuế 210,6 tỷ đồng, giảm 26% so với năm trước. Sau thuế, Đầu tư và thương mại TNG thu về 170,9 tỷ đồng, cũng ghi nhận mức giảm 26% so với năm 2022.

So với kế hoạch sản xuất kinh doanh được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đạt 6.800 tỷ đồng doanh thu và 299 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Đầu tư và thương mại TNG đã đạt được 80% chỉ tiêu doanh thu và 57% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Đầu tư và thương mại TNG ghi nhận ở mức 5.389,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, trữ tiền ở mức 465,5 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 63% so với đầu năm. Hàng tồn kho ở mức 839,3 tỷ đồng, giảm 34%.

Hết quý III/2023, Đầu tư và thương mại TNG ghi nhận tổng nợ phải trả là 3.603,5 tỷ đồng, giảm nhẹ không đáng kể so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ở mức 2.676,1 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm, tương ứng chiếm 74% tổng cơ cấu vay nợ.

Trong phiên sáng 31/10, cổ phiếu TNG giảm 2,8% còn 17.500 đồng/cổ phiếu.