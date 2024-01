Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI): Lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 "bốc hơi" 81%, đạt 25 tỷ đồng

Kết quả quý IV/2023, Đầu tư Văn Phú báo lãi trước thuế 15,8 tỷ đồng, lãi sau thuế 24,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 92% và 81% so với cùng kỳ năm trước.

Mới đây, CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 134,5 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 148,7 tỷ đồng, giảm 61% so với năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 30% còn 25 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 88% lên gần 104,5 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay là 102,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 98% còn 1,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 44% còn 58,6 tỷ đồng.

Kết quả, Đầu tư Văn Phú báo lãi trước thuế 15,8 tỷ đồng, lãi sau thuế 24,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 92% và 81% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư Văn Phú cho biết, do quý IV/2022 là giai đoạn bàn giao chính của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu biệt thự Hùng Sơn (Thanh Hóa). Giai đoạn quý IV/2023 là giai đoạn công ty cùng các công ty con tập trung phát triển các dự án bất động sản tiềm năng. Do đó, doanh thu bán hàng ghi nhận trong quý này thấp hơn so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh.

Kết quả kinh doanh quý IV/2023 của Đầu tư Văn Phú.

Tính chung năm 2023, Đầu tư Văn Phú ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.877 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 119,3 tỷ đồng, giảm lần lượt 15% và 9% so với thực hiện trong năm 2022.

Lũy kế năm 2023, lãi trước thuế của Đầu tư Văn Phú ở mức 634,8 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 463,2 tỷ đồng, lần lượt đi ngang và giảm 6% so với năm trước.

Như vậy, với kết quả trên, Đầu tư Văn Phú đã thực hiện 85% chỉ tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Đầu tư Văn Phú ở mức 12.532,7 tỷ đồng, tăng 13% so với số đầu năm. Trong đó, trữ tiền ghi nhận hơn 195 tỷ đồng, giảm 56% so với số đầu năm. Hàng tồn kho tăng 92% lên 3.701,4 tỷ đồng

Ngoài ra, Đầu tư Văn Phú có khoản hơn 3.596 tỷ đồng là dự án dở dang, bao gồm: Dự án The Terra Bắc Giang (1.478,2 tỷ đồng), Dự án Vlasta Thủy Nguyên (1.727,3 tỷ đồng),...

Hết năm 2023, tổng nợ phải trả của Đầu tư Văn Phú là 8.553,5 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Vay nợ chiếm 54% tổng cơ cấu nợ, tương ứng 4.627,3 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Kết phiên chiều 29/1, cổ phiếu VPI tăng nhẹ lên 55.600 đồng/cổ phiếu.