Đề nghị chuyển mục đích đất để làm nhà ở xã hội của chủ siêu thị, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi nói gì?

Sáng 16/10, trao đổi với PV ETime (Dân Việt), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng xác nhận thông tin Công ty Cổ phần Bán lẻ (gọi tắt Công ty) Hùng Cường GO, chủ siêu thị GO Quảng Ngãi đề xuất chuyển mục đích khu đất thương mại ở phường Nghĩa Lộ, để thực hiện xây dựng dự án dự án Trung tâm thương mại và chung cư nhà ở xã hội.

Vị trí đất xin được chuyển mục đích để làm nhà ở xã hội.Ảnh: L.Danh

Hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các cấp, ngành chức năng và liên quan, xem xét và đối chiếu các quy định hiện hành, để tham mưu cho cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, giải quyết đề nghị của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Liên quan đến đề nghị nêu trên của Công ty Hùng Cường GO, tại buổi chủ trì cuộc họp trước đó, sau khi nghe ý kiến của đại diện các cấp, ngành và đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang một lần nữa nêu rõ, Quảng Ngãi hoan nghênh và mong muốn có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên việc triển khai và thực hiện thủ tục, đầu tư dự án nhà ở xã hội phải đảm bảo và tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật.

Theo đó cùng với những chỉ đạo liên quan khác, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng, hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét và quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng.Ảnh: CP

Được biết khu đất mà chủ siêu thị GO Quảng Ngãi đề xuất xin chuyển mục đích để xây dựng nhà ở xã hội, có tổng diện tích khoảng 4.000m2, nằm ở đường Nguyễn Chí Thanh, phường Nghĩa Lộ, vốn là Trung tâm thương mại Ông Bố.

Sau khi tham gia và trúng đấu giá, thực hiện hoàn tất các thủ tục, Công ty Hùng Cường GO đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định cấp quyền sử dụng.

Trong phần diện tích nêu trên, nhà đầu tư đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép chuyển mục đích khoảng 1.900m2, để thực hiện đầu tư dự án Trung tâm thương mại và chung cư nhà ở xã hội Hùng Cường.

Quảng Ngãi đã đưa vào khai thác 144 căn nhà ở xã hội, đang xây dựng 48 căn....Ảnh: VT

Nhà đầu tư cam kết với UBND tỉnh nếu được đồng ý và cho phép, sẽ xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến đầu tư nhà ở xã hội tại Quảng Ngãi, trước đó Khang Nam Group cũng đã đề xuất với cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, 4 vị trí dự kiến chọn đầu tư.

Cụ thể là tại khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1), phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi có diện tích dự kiến khoảng 20.559 m2, quy mô xây dựng từ 1.000 - 1.200 căn hộ.

Mặt trước của khu đất xin chuyển mục đích.Ảnh: L.Danh.

Vị trí 2, Khu nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi, ở tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh có diện tích dự kiến 2,5 ha, quy mô xây dựng từ 1.000 - 1.200 căn hộ.

Vị trí 3 tại Khu đất Bến xe Bắc, phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi có diện tích dự kiến 2 ha, quy mô xây dựng khoảng 1.200 căn hộ.

Nhà đầu tư cam kết với UBND tỉnh nếu được đồng ý và cho phép chuyển mục đích, sẽ xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.Ảnh minh hoạ CX

Vị trí 4 là Khu đất sân vận động huyện Sơn Tịnh (cũ), nay thuộc phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi có diện tích dự kiến 1 ha, quy mô xây dựng khoảng 812 căn hộ.