Đề xuất giao đất xây Bệnh viện mắt tư nhân bị Sở TNMT Quảng Ngãi từ chối, vì sao?

Sau khi xem xét và đối chiếu nội dung, quy định liên quan hiện hành; Sở TNMT Quảng Ngãi nêu rõ lý do từ chối đề xuất giao đất cho Công ty Việt An Đà Nẵng, để xây dựng Bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt tại TP.Quảng Ngãi.

Sáng 10/12, Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime, đã có trả lời cụ thể về đề xuất giao đất cho Công ty cổ phần Bệnh viện mắt (gọi tắt Công ty) Việt An Đà Nẵng, để xây dựng Bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt tại TP. Quảng Ngãi.

Sở TNMT Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Theo thông báo đã phát đi, Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi cho biết trước đó, vào ngày 15/11/2023, đã nhận được văn bản của Sở KHĐT (số 2257/SKHĐT- XTĐT), về việc có ý kiến đối với đề xuất thành lập Bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt, của Công ty Việt An Đà Nẵng.

Tuy nhiên sau khi kiểm tra và nghiên cứu nội dung tài liệu có liên quan, Sở TNMT nhận thấy vị trí khu đất đề xuất dự án (thuộc thửa đất số 123, tờ bản đồ số 7, phường Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi), có diện tích 1.085m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Sở KHĐT gửi kèm), đã được quy hoạch là đất ở tại đô thị (ODT).

Vì vậy Sở TNMT nêu rõ, đề xuất đầu tư Bệnh viện mắt tại vị trí đất nêu trên, của Công ty Việt An Đà Nẵng là không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

Theo đó sở này đề nghị Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi, thông tin trả lời để nhà đầu tư biết, nghiên cứu lựa chọn vị trí khác, đảm bảo việc sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được duyệt.



Dữ liệu của Etime cho biết, Công ty Việt An Đà Nẵng được thành lập vào tháng 10/2020, với vốn điều lệ đăng ký 15 tỷ đồng do 6 pháp nhân cá nhân sáng lập. Tiền thân của Công ty Việt An Đà Nẵng là Công ty cổ phần Y tế Việt An Đà Nẵng. Vào quý III/2023, Công ty Việt An Đà Nẵng đổi tên thành Công ty cổ phần Bệnh viện mắt Việt An Đà Nẵng.

Tháng 11/2023, Công ty Việt An Đà Nẵng đã hợp đồng thuê tài chính một loạt tài sản gồm: Máy điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa, Chủng loại: Visumax 500 đi kèm ghế phẫu thuật, giường bệnh nhân xoay 90 độ, phần mềm ....

Sở Xây dựng Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Được biết thời gian qua, nhiều kiến nghị và đề xuất của nhà đầu tư, doanh nghiệp đã bị sở ngành chuyên môn của tỉnh từ chối; trả lại hồ sơ và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung vì không, hoặc chưa phù hợp với quy định.

Đơn cử vào tháng 8/2023 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi dừng thẩm định, trả hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án nhà máy chế biến các sản phẩm từ gỗ Phúc Phát Hưng.

Lý do theo bản vẽ định vị, khoảng cách từ khu nhà xưởng cưa và sấy gỗ đến nhà hộ dân của dự án này, không đảm bảo quy định khoảng cách ly vệ sinh tối thiểu.