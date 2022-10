Đề xuất xã hội hoá dự án nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Đồng Hới

UBND tỉnh Quảng Bình vừa đề xuất tới Bộ GTVT về việc triển khai dự án Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Đồng Hới bằng hình thức xã hội hoá.

Theo ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Cảng hàng không Đồng Hới (sân bay Đồng Hới) có công suất thiết kế 500.000 hành khách/năm.

Sân bay Đồng Hới là một trong những Cảng hàng không quan trọng tại khu vực Bắc Trung Bộ, phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đường hàng không đến với tỉnh Quảng Bình và các tỉnh lân cận.

Năm 2018, Cảng hàng không Đồng Hới đã được Bộ GTVT đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách đạt công suất 3 triệu hành khách/năm và các hạng mục kết cấu hạ tầng đồng bộ; mở rộng sân đỗ tàu bay đồng bộ với nhà ga, dự kiến thực hiện năm 2019 - 2021.

Năm 2021, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng đã nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Đồng Hới.

Sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: ACV

Chủ trương đầu tư Dự án đã được các bộ, ngành, cơ quan liên quan tham gia ý kiến thẩm định và thống nhất chủ trương xây dựng.

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình ngày 22/12/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo ACV có văn bản cam kết tiến độ, lộ trình cụ thể, vốn đầu tư thực hiện Dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong trường hợp ACV không có khả năng thực hiện khởi công dự án trong năm 2022, giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với tỉnh kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Đồng Hới.

Vào cuối tháng 4/2022, ACV đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Bình, trong đó, đơn vị đang khai thác Cảng hàng không Đồng Hới cho biết, do không bố trí được nguồn vốn, dự án nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Đồng Hới sẽ được thực hiện giai đoạn sau năm 2025.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, việc sớm đầu tư xây dựng nâng công suất phục vụ của Cảng hàng không Đồng Hới là cần thiết và đã được một số nhà đầu tư quan tâm đề xuất nghiên cứu đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa.

"UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Bộ GTVT đề xuất Chính phủ cho phép nghiên cứu đầu tư, khai thác Cảng hàng không Đồng Hới theo hình thức xã hội hóa", ông Phan Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Đây là lần thứ hai trong 5 tháng qua, UBND tỉnh Quảng Bình có kiến nghị tới Bộ GTVT về việc sớm kêu gọi xã hội hóa đầu tư Dự án Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Đồng Hới thay vì phải đợi ACV đầu tư trong giai đoạn sau năm 2025.

Trước đó, vào tháng 2/2022, Bộ GTVT đã có công văn yêu cầu ACV bố trí vốn để khởi công nhà ga T2, Cảng hàng không Đồng Hới trong năm 2022. ACV phải xây dựng tiến độ và cam kết bố trí vốn để bảo đảm khởi công dự án.

Trường hợp doanh nghiệp không đủ khả năng khởi công cần sớm báo cáo cơ quan quản lý, Bộ GTVT sẽ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình nghiên cứu phương án huy động nguồn lực đầu tư theo quy định.

Nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không Đồng Hới có công suất 500.000 khách mỗi năm, hiện đã khai thác vượt thiết kế. Năm 2019 là hơn 539.000 khách, năm 2020, dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng sản lượng hành khách vẫn đạt trên 487.000. Việc khai thác vượt công suất thiết kế ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, điều kiện an ninh an toàn tại cảng.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, việc đầu tư xây dựng nhà ga mới tại Cảng hàng không Đồng Hới là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khai thác tại sân bay Đồng Hới hiện tại và trong các giai đoạn tiếp theo.