ĐHĐCĐ 2025: ABBANK trình cổ đông kế hoạch lãi tăng 131%, không chi cổ tức năm 2024

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK; UPCoM: ABB) đã công bố báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán và triển khai các công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 18/4/2025.

ABBANK trình cổ đông kế hoạch lãi 1.800 tỷ đồng, tăng 131%

Đồng thời, ABBANK cũng thông báo đến cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 18/4/2025.

Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2025, ABBANK dự kiến trình Đại hội phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 như sau: Lợi nhuận trước thuế đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 131% so với thực hiện năm 2024; Tổng tài sản đạt 200.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2024;

Huy động từ khách hàng tăng 5% lên 115.458 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng tăng 16% lên 127.810 tỷ đồng (điều chỉnh theo cơ chế điều hành tăng trưởng tín dụng từ NHNN); Tiếp tục kiểm soát tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức dưới 3% theo đúng quy định của NHNN.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, ABBANK đề xuất để lại toàn bộ số lợi nhuận còn lại chưa phân phối nhằm bổ sung nguồn vốn thực hiện kế hoạch chiến lược, tạo tích lũy nội tại để tăng vốn điều lệ trong tương lai.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của Ngân hàng trong năm 2024 là 470,4 tỷ đồng. Theo đó, cùng với lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng, tổng lợi nhuận chưa phân phối của ABBANK đang là 2.311 tỷ đồng.

Năm 2024: Tổng tài sản đạt trên 176.619 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 7,47%

Theo nội dung báo cáo tài chính được kiểm toán, kết thúc năm 2024 ABBANK ghi nhận tăng trưởng tại các chỉ số quan trọng: Tổng tài sản của ABBANK đạt 176.619 tỷ đồng, tăng 9,04% so với cuối năm 2023, đạt 103,9% kế hoạch 2024. Dư nợ tín dụng đạt 110.099 tỷ đồng, tăng 7,47% so với năm 2023. Huy động từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 109.960 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 2023.

Trong năm 2024, ABBANK đã trích lập 1.412 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, phát triển bền vững.

Đồng thời, Ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh lãi suất cho vay để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân theo định hướng của Chính phủ ngay từ đầu năm. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2024 sau kiểm toán ghi nhận đạt 779 tỷ đồng, tăng 51,68% so với năm 2023. Nợ xấu trên tổng dư nợ cuối năm 2024 ở mức 2,48%, tuân thủ theo quy định về kiểm soát nợ xấu dưới 3% của NHNN tại Thông tư số 11/2021/TT-NHNN.

Năm 2024, ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng khách hàng ở cả hai nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa & nhỏ, lần lượt là 7,17% và 4,81% so với năm 2023 nhờ việc cung cấp các giải pháp tài chính.

Năm 2024, quy mô giao dịch trên kênh ngân hàng số vì vậy cũng ghi nhận tăng trưởng, với số lượng khách hàng giao dịch tăng 11,8% và số lượng giao dịch trên kênh số tăng 70,08% so với năm 2023.