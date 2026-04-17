ĐHĐCĐ 2026: BVBank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 34%

2025: Tập trung tăng trưởng có chất lượng

Tại ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Điều hành BVBank đã báo cáo các kết quả đạt được trong năm tài chính 2025. Theo đó, cùng với đà phục hồi tích cực của nền kinh tế, BVBank đạt mức tăng trưởng ổn định và chất lượng.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản BVBank đạt hơn 133.000 tỷ đồng, tăng 29% so năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt hơn 78.200 tỷ đồng, tăng 15%. Tổng quy mô huy động đạt gần 123.300 tỷ đồng, tăng 29% so với cuối năm 2024, trong đó, tiền gửi từ khách hàng cá nhân và tổ chức tiếp tục là trụ cột (đạt hơn 98.000 tỷ đồng, tăng 31%).

Lợi nhuận trước thuế đạt 522 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024. Động lực chủ yếu đến từ tổng thu nhập thuần, ghi nhận hơn 2.900 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tiếp tục là hoạt động cốt lõi, chiếm tới 92%, phản ánh sự ổn định và bền vững của mô hình kinh doanh truyền thống, đồng thời tạo nền tảng cho chiến lược tăng trưởng bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu/tổng nợ theo quy định tại Thông tư số 31/2024/TT-NHNN giảm còn 2,13%. Gần 95% danh mục tín dụng của BVBank là bán lẻ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Năm 2025, BVBank tiếp tục phát triển cơ sở khách hàng nhanh thông qua nỗ lực trong hoạt động chuyển đổi số, đặt trọng tâm tăng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể, tính đến cuối năm 2025, số lượng khách hàng của BVBank đạt hơn 2,9 triệu khách hàng, tăng 28% so với cuối năm 2024. Trong đó số lượng khách hàng cá nhân chiếm hơn 95% với tỷ lệ tăng trưởng đạt 28%.

Một điểm sáng trong hoạt động chuyển đổi số đó là việc BVBank đã chuyển mình thành một ngân hàng được vận hành bởi công nghệ số, hệ sinh thái số đã trở thành động cơ tăng trưởng chính của ngân hàng. Theo đó, 89% khách hàng mới tăng trưởng đến từ kênh số, tăng hơn 30% so năm 2024; Là ngân hàng tiên phong kết nối Napas thanh toán xuyên biên giới – VietQR Global; Top đầu thị trường trong mảng thu chi hộ; Ngân hàng tiên phong triển khai giải pháp Digistore cho nhà bán hàng với hơn 20.000 nhà bán hàng được kết nối chỉ trong 1 năm triển khai; Hợp tác với các công ty Fintech hàng đầu để triển khai mô hình Buy Now Pay Later (BNPL).

2026: Tiếp tục chiến lược tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững; trải nghiệm khách hàng là trọng tâm.

Năm 2026 kỳ vọng mở ra giai đoạn đổi mới của BVBank, trong đó trải nghiệm khách hàng là trọng tâm, đồng thời hướng nền tảng số hóa trở thành động lực mở rộng khách hàng.



Theo ông Lý Hoài Văn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc BVBank, thị trường cạnh tranh và nhiều thách thức, BVBank không thể đầu tư dàn trải mà tập trung vào các lĩnh vực đang là thế mạnh, bên cạnh đó bổ sung một số lĩnh vực mới, tối ưu về vốn, nguồn lực, chất lượng tài sản và quản trị rủi ro. Trên tinh thần đó, HĐQT và Ban điều hành đưa ra kế hoạch kinh doanh của BVBank năm 2026 và được đại hội thông qua với các chỉ tiêu cụ thể:

Tổng tài sản đạt 155.000 tỷ đồng tăng 16%, dư nợ cho vay đạt 92.552 tỷ đồng tăng 18%, huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 111.686 tỷ đồng tăng 14%, lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng tăng 34%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Trong năm 2026, với trọng tâm là trải nghiệm khách hàng, đồng thời hướng nền tảng số hóa trở thành động lực tăng trưởng chính, BVBank tiếp tục kiến tạo hệ sinh thái số từ việc gia tăng các tiện ích người dùng, tăng cường kết nối và đồng bộ giữa các kênh giao dịch truyền thống và kênh số nhằm giúp khách hàng có trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và nhất quán trên toàn bộ hành trình dịch vụ của ngân hàng, đặc biệt đẩy mạnh các giải pháp quản lý/ thanh toán nhằm hỗ trợ tối đa nhà bán hàng, hộ kinh doanh, tiểu thương trên con đường kinh doanh minh bạch và chuyên nghiệp hóa. Dự kiến quy mô khách hàng mới 2026 tăng 30%.

Ban Điều hành BVBank cũng chia sẻ thêm, mặc dù trong thời điểm quý 1/2026 môi trường kinh doanh nói chung có nhiều thách thức, nhưng BVBank đã kiểm soát hoạt động của mình một cách hiệu quả, hoàn thành tốt kế hoạch lợi nhuận đặt ra. Lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 dự kiến đạt 215 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so cùng kỳ.

Đặt mục tiêu 2026 tăng vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng

Với mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hoạt động và khả năng cạnh tranh trên thị trường, BVBank trình đại hội phương án tăng vốn điều lệ và được thông qua. Theo đó, vốn điều lệ hiện tại là 6.408 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 2026 là 3.504 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 2:1 và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Tổng số vốn điều lệ sau khi tăng là 9.912 tỷ đồng. Dự kiến trong quý 3/2026, BVBank niêm yết toàn bộ cổ phiếu BVB tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).