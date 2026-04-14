Trước xung đột Trung Đông, đại diện Ngân hàng Nhà nước thẳng thắn thừa nhận loạt thách thức rất lớn

Đã có 26 ngân hàng giảm lãi suất

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2026, ông Phạm Thanh Hà - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông tin, trong các tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Cũng chia sẻ tại họp báo, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, ngày 30/3, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tập trung triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất. Mục tiêu cốt lõi là giảm chi phí đầu vào của các ngân hàng, từ đó tạo điều kiện để tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

"Sau đó, kể từ ngày 9/4, sau cuộc họp với Thống đốc, có khoảng 26 ngân hàng thương mại đã lập tức điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết trên nhiều kênh, từ trực tiếp tại chi nhánh đến các ứng dụng trực tuyến, với mức điều chỉnh giảm khoảng 0,1-0,5%/năm, chủ yếu là các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, từ đó có cơ sở giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế", ông Quang chia sẻ.

Theo đánh giá của NHNN, việc giảm lãi suất là công cụ quan trọng để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà Chính phủ đã đề ra.

Về việc điều hành chính sách tiền tệ, ông Quang cho biết, bối cảnh toàn cầu có thể gói gọn trong hai chữ bất định. Đặc biệt, dầu là mặt hàng chiến lược ảnh hưởng lớn tới lạm phát, mặt bằng giá của nền kinh tế toàn cầu. Sự biến động của giá dầu thế giới gây áp lực lên lạm phát (chi phí đẩy), làm cho việc giảm lãi suất trở thành một "bài toán lớn" và thách thức khi phải cân đối giữa hỗ trợ kinh tế và kiểm soát lạm phát.

Tuy nhiên, nhà điều hành khẳng định vẫn kiên định mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Về lãi suất, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ khẳng định Ngân hàng Nhà nước sẽ nỗ lực yêu cầu tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế.

“Đây là thách thức rất lớn đối với toàn ngành ngân hàng nhưng vẫn còn dư địa nhất định để giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới,” ông Quang chia sẻ.

Cùng khẳng định, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng, có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi và cho vay.

Tỷ giá chịu áp lực từ giá dầu

Về tỷ giá, ông Quang cho biết nhà điều hành sẽ cố gắng giữ mặt bằng tỷ giá ổn định. Trong bối cảnh giá dầu tăng làm tăng giá trị nhập khẩu, tạo áp lực lên cung cầu ngoại tệ, NHNN sẽ chủ động, linh hoạt can thiệp thị trường ngoại tệ khi cần thiết.

Bên cạnh đó, NHNN sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn hệ thống, đặc biệt là vấn đề thanh khoản cho các tổ chức tín dụng thông qua các công cụ như: nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, và các công cụ hoán đổi ngoại tệ.

Tại báo cáo vĩ mô mới công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo, tỷ giá USD/VND nhiều khả năng duy trì xu hướng tăng trong năm nay do mất cân đối giữa cung tiền nội sinh và ngoại sinh.

Cụ thể, tăng trưởng tín dụng cao làm cung tiền VND sẽ mở rộng nhanh, trong khi các nguồn cung USD từ bên ngoài (FDI, FPI, kiều hối…) không tăng tương xứng, khiến lượng VND trong hệ thống tương đối dư thừa so với USD đối ứng. Mặt bằng lãi suất thị trường 1 neo cao có thể giúp giảm tốc đà tăng của tỷ giá, nhưng chưa đủ để đảo chiều xu hướng khi động lực mở rộng tín dụng vẫn mạnh dù lãi suất đã tăng đáng kể.

Một điểm nhấn khác, chiến sự Trung Đông bùng nổ đã gây tác động tiêu cực tại nhiều khía cạnh vĩ mô như lạm phát, tăng trưởng và thách thức đối với điều hành tỷ giá – lãi suất. Hệ quả của chiến sự này đối với Việt Nam là tiêu cực, gây gián đoạn nguồn cung xăng dầu, đẩy giá xăng dầu trong nước tăng mạnh (có thời điểm giá xăng RON95-III tăng lên mức 30.690 VND/lít), nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh, thâm hụt thương mại tăng gây áp lực lên tỷ giá. Bên cạnh đó, việc FED e ngại với triển vọng lạm phát và trì hoãn lộ trình cắt giảm lãi suất sẽ càng gây áp lực lên điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trước bối cảnh không quá thuận lợi, NHNN đã chủ động trong điều tiết thanh khoản trên thị trường mở. Xét trong 4 tuần liên tiếp (Từ ngày 23/2 đến 20/3), lượng hút ròng qua kênh OMO lên tới hơn 239.849 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy nhà điều hành chủ động rút bớt thanh khoản dư thừa sau giai đoạn trước đó bơm mạnh. Đáng chú ý, quy mô lưu hành trên kênh OMO cuối tháng 3 còn khoảng 243.047 tỷ đồng, đã giảm mạnh so với mức đỉnh trên 480 nghìn tỷ đồng trước đó. Đồng thời, NHNN sử dụng nghiệp vụ bán USD kỳ hạn 180 ngày có hủy ngang nhằm để ổn định tỷ giá.

Bên cạnh đó, việc chênh lệch giữa huy động- tín dụng tiếp tục làm chi phí sử dụng vốn tăng cao. Swap lãi suất giữa USD-VND đã lên vùng cao tiệm cận (và tại 1 số kỳ hạn dưới 1 tháng đã vượt) giai đoạn khủng hoảng thanh khoản năm 2022.

VDSC cho rằng việc duy trì swap dương này tuy có lợi ích là kìm hãm đà tăng của tỷ giá nhưng sẽ gây thêm áp lực cho mặt bằng lãi suất huy động. Ngoài ra, kỳ vọng dòng ngoại tệ đi vào giúp ổn định tỷ giá, giảm chi phí vốn thông qua nâng hạng thị trường chứng khoán hoặc trung tâm tài chính quốc tế cũng cần được xem xét thận trọng hơn.