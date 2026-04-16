VPBank trình kế hoạch phát hành riêng lẻ cho cổ đông ngoại, tăng vốn lên trên 106.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) đã công bố tờ trình bổ sung về phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 79.339 tỷ đồng lên hơn 106.000 tỷ đồng thông qua hai đợt.

Theo đó, đợt 1, ngân hàng dự kiến sẽ chào bán hơn 2 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 26,04% tổng số cổ phần đang lưu hành, qua đó tăng vốn lên 100.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn để tăng vốn điều lệ dự kiến được sử dụng là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, tổng hơn 20.600 tỷ đồng.

Đợt 2, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.243 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể là nhà đầu tư chiến lược hiện tại của VPBank hoặc một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khác có đủ năng lực tài chính.

Nếu hoàn tất 2 đợt trên, vốn điều lệ sau của VPBank là 106.244 tỷ đồng, cao nhất hệ thống ở thời điểm hiện tại.

Trích tài liệu ĐHĐCĐ VPBank.

Giá chào bán cụ thể được xác định theo thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VPBank tại thời 4 điểm gần nhất, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất của quý liền trước thời điểm chào bán.

Thời gian dự kiến phát hành là sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; dự kiến trong quý III, quý IV/2026.

Đại hội đồng cổ đông dự kiến sẽ uỷ quyền cho HĐQT xác định về mức giá và quyết định thời điểm chào bán thích hợp phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VPBank là 30%/vốn điều lệ, mức sở hữu thực tế tùy thuộc vào lượng giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, tại thời điểm ngày 8/4/2026 tỷ lệ này là xấp xỉ 25%.

Dự tính sau khi tăng vốn bằng việc phát hành thêm số cổ phiếu như trên: tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể ở mức khoảng 34% vốn điều lệ mới, vẫn phù hợp với hạn mức tối đa là 49% mà VPBank được cấp do nhận chuyển giao bắt buộc GPBank.

Ngân hàng cho biết bổ sung phương án tăng vốn đợt 2 nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực tài chính, quản trị, mở rộng quy mô hoạt động của VPBank, tăng trưởng tín dụng và các nhu cầu vốn phục vụ hoạt động, kinh doanh của VPBank.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ được ghi nhận vào vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần của VPBank, được dành toàn bộ để phục vụ cấp tín dụng cho khách hàng của VPBank.

Tính đến thời điểm hiện tại, VPBank chỉ có một cổ đông là SMBC, sở hữu trên 15% vốn cổ phần có quyền biểu quyết và vốn điều lệ của VPBank.

Trình kế hoạch kinh doanh tăng 35%

Ngoài ra, tại đại hội đồng cổ đông sắp tới, ngân hàng cũng sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Nguồn: Tài liệu đại hội đồng cổ đông VPBank.

Một số chỉ tiêu khác như tổng tài sản được đặt kế hoạch ở mức 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025. Trong đó, dư nợ cấp tín dụng đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá ước đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng, tương ứng tăng 40%.

Đối với các công ty con, mảng tài chính tiêu dùng FE Credit đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.179 tỷ đồng, tăng 93% so với kết quả năm 2025.VPBankS với lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44% và OPES dự kiến lãi trước thuế ở mức 936 tỷ đồng, tăng 47%.