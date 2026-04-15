2 thỏi vàng. Ảnh Mining

Ngân hàng Thụy Sĩ quay lại mua vàng, giữ mục tiêu 6.000 USD

Union Bancaire Privée (UBP), ngân hàng quản lý khoảng 233 tỷ USD tài sản, cho biết họ đang tăng trở lại tỷ trọng vàng trong danh mục khách hàng.

Trước đó, ngân hàng này đã giảm tỷ trọng vàng từ khoảng 10% xuống còn 3% trong giai đoạn thị trường lao dốc vì xung đột Iran. Hiện tỷ lệ này đã phục hồi lên khoảng 6%.

UBP vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng đạt 6.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, đồng thuận với nhiều tổ chức lớn như JPMorgan (dự báo 6.300 USD).

Theo ông Paras Gupta, Giám đốc quản lý danh mục tại UBP, nhu cầu cơ cấu dài hạn đối với vàng vẫn rất vững chắc, bao gồm: Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào; Lo ngại thâm hụt tài khóa; Rủi ro địa chính trị gia tăng.

Rủi ro ngắn hạn: Lạm phát và giá năng lượng

Dù triển vọng dài hạn tích cực, UBP cảnh báo rủi ro ngắn hạn từ lạm phát.

Giá năng lượng tăng mạnh có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó gây áp lực lên vàng.

Theo State Street, nếu giá dầu ổn định quanh mức 80–85 USD/thùng, vàng có thể nhanh chóng quay lại mốc 5.000 USD/ounce.

Các chuyên gia nhận định xu hướng tăng của vàng dựa trên 4 yếu tố chính bao gồm:

Nhu cầu từ ngân hàng trung ương: dự kiến mua khoảng 800 tấn trong năm 2026

Dòng tiền quay lại ETF vàng: sau khi bị rút mạnh trong tháng 3; Lo ngại nợ công toàn cầu và rủi ro địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại eo Hormuz.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật giá vàng. Nguồn: Tradingview.com

Về mặt kỹ thuật, giá vàng đang trong trạng thái “đi ngang” với biên độ lớn: Kháng cự mạnh: 4.800 USD và 5.600 USD; Hỗ trợ quan trọng: 4.300 USD và vùng 4.260 USD (đường trung bình 200 ngày).

Nếu vượt được 4.800 USD, vàng có thể hướng tới 5.100 USD và quay lại đỉnh cũ. Ngược lại, nếu thủng 4.300 USD, giá có thể rơi về vùng 4.000 USD.

Dự báo giá vàng: Từ 4.000 USD đến 7.000 USD

Các tổ chức tài chính lớn hiện đưa ra nhiều kịch bản khác nhau: Goldman Sachs: khoảng 5.400 USD; UBS: 5.600 USD; JPMorgan: 6.300 USD; Wells Fargo: 6.100–6.300 USD

Trong khi đó, kịch bản cơ sở của State Street dao động 4.750–5.500 USD, còn kịch bản tiêu cực có thể xuống 4.000 USD.

Ở chiều ngược lại, một số dự báo lạc quan hơn cho rằng giá vàng có thể chạm 7.000 USD/ounce nếu xu hướng tăng tiếp tục.

Kịch bản tăng - giảm:

Giá vàng có thể tiếp tục đi lên nếu dòng tiền quay lại mạnh mẽ sau đợt điều chỉnh, giá dầu hạ nhiệt giúp giảm áp lực lạm phát, các ngân hàng trung ương duy trì mua ròng và căng thẳng tại eo Hormuz không leo thang thành khủng hoảng lớn;

Ngược lại, kim loại quý có nguy cơ giảm sâu nếu giá dầu vượt 150 USD/thùng buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, đồng thời việc phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng như 4.260 USD có thể kích hoạt làn sóng bán tháo và chốt lời trên diện rộng.