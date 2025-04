ĐHĐCĐ VietinBank: Mục tiêu tài sản 2,6 triệu tỷ, tập trung vào 4 trọng tâm chiến lược

Đại hội đã xem xét và thống nhất thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của VietinBank năm 2026;

Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016; Tờ trình thông qua mức thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.

Về công tác nhân sự, ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Thành – thành viên HĐQT và bầu bổ sung ông Nguyễn Vân Anh vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029.

Cùng với đó, Đại hội cũng bầu bổ sung 04 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, bao gồm các ông/bà sau: Ông Đào Xuân Tuyên, Ông Nguyễn Hải Đăng, Bà Mai Hương Thảo, Bà Phạm Thị Thu Huyền.

Dấu ấn hoạt động năm 2024

Bám sát những nội dung đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, Ban Lãnh đạo VietinBank đã chỉ đạo triển khai quyết liệt giải pháp kinh doanh, đi đầu trong việc thực thi các chính sách, định hướng của Đảng, Nhà nước và diễn biến thị trường, nỗ lực đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, triển khai chuyển đổi số toàn diện trong các mặt hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, phát triển giải pháp ngân hàng tài chính hiện đại, chất lượng dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính của khách hàng. Từ đó, VietinBank đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2024.

Cụ thể: Tổng tài sản hợp nhất đạt 2,39 triệu tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm 2023. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 1,73 triệu tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2023.

Dư nợ tăng trưởng đều ở các phân khúc khách hàng doanh nghiệp (KHDN) và bán lẻ (BL), chuyển dịch cơ cấu danh mục tín dụng theo định hướng đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ phân khúc bán lẻ và KHDN vừa và nhỏ, theo đó tỷ trọng dư nợ 2 phân khúc tăng từ 61,2% năm 2023 lên 61,5% tổng dư nợ năm 2024.

Huy động vốn được cân đối phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn thanh khoản. Nguồn vốn huy động hợp nhất đạt gần 1,76 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2023.

Đáng chú ý, nguồn vốn CASA của VietinBank tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với quy mô CASA đạt gần 400 nghìn tỷ đồng, nằm trong TOP 3 các ngân hàng có quy mô và tốc độ tăng trưởng CASA cao nhất tại Việt Nam.

VietinBank luôn duy trì LDR và các tỷ lệ thanh khoản đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN.

Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 được kiểm soát ở mức 1,1%, tuân thủ hạn mức kế hoạch NHNN và ĐHĐCĐ giao.

Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu đạt 171,7%, tiếp tục duy trì ở mức cao.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 81,9 nghìn tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2023, cao nhất ngành Ngân hàng.

Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023 - hoàn thành 115% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Với việc thực thi có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, VietinBank đã triển khai đồng bộ các giải pháp, ban hành nhiều chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, định hướng tăng trưởng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tín dụng “xanh”, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN; phân bổ nguồn lực vào các khu vực kinh tế trọng điểm, đồng hành cùng các vùng và các địa phương để thúc đẩy kinh tế vùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Chuyển đổi số đã trở thành trụ cột thứ tư, song hành cùng ba trụ cột (Tăng trưởng thu nhập lõi; Quản trị hiệu quả nguồn lực và chi phí; Khai phá hiệu quả hệ sinh thái và tích hợp ESG, thúc đẩy phát triển bền vững) để giúp VietinBank nắm bắt cơ hội, trở thành ngân hàng hiệu quả hàng đầu Việt Nam.

Năm 2024, VietinBank đã hoàn thành giai đoạn “chạy đà” quan trọng với 45 sáng kiến được ưu tiên triển khai, đặt nền móng vững chắc cho hành trình chuyển đổi số. Những sáng kiến nổi bật đã đem lại những kết quả ấn tượng, như ra mắt các sản phẩm số như DigiGOLD, tính năng giải ngân online, bảo lãnh online cho khách hàng doanh nghiệp. Những sản phẩm này không chỉ tối ưu hóa quy trình, giảm bớt thủ tục và thời gian xử lý, mà còn nâng cao sự tiện lợi cho khách hàng, giảm thiểu rủi ro và tăng năng suất lao động cho đội ngũ cán bộ VietinBank.

Đặc biệt, sự ra đời của Nhà máy số (Digital Factory - DF) trở thành điểm nhấn quan trọng; áp dụng phương pháp làm việc Agile cho phép rút ngắn thời gian đưa sản phẩm đến khách hàng và nhanh chóng thu thập phản hồi để cải tiến liên tục. VietinBank đặt con người vào trung tâm của hành trình chuyển đổi, nhân sự được bổ sung kịp thời và liên tục được nâng cao kỹ năng, kiến thức; tinh thần chuyển đổi số được lan tỏa, thúc đẩy sự đồng lòng và tinh thần đổi mới trên toàn hệ thống.

Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT VietinBank.

2025 - Tăng tốc và chuyển đổi mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực hoạt động

Năm 2025 là năm then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2020-2025 của nền kinh tế, ngành Ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng. VietinBank sẽ tiếp tục giữ vững vai trò ngân hàng chủ lực, đi đầu trong việc thực thi các chủ trương, chính sách, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh tiền tệ và đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Theo đó, VietinBank sẽ phát huy hết nội lực, tiếp tục tập trung vào 04 trọng tâm chiến lược: Tăng trưởng thu nhập lõi, đảm bảo hiệu quả và bền vững; Tăng mức độ gắn kết khách hàng, trở thành ngân hàng giao dịch chính của khách hàng; Quản trị nguồn lực hiệu quả; Tăng cường năng lực quản trị rủi ro.

Cũng trong năm nay, VietinBank sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc, đặt mục tiêu chuyển đổi sâu rộng hơn nữa trên mọi lĩnh vực hoạt động, quyết tâm cao độ đẩy nhanh Chương trình Chuyển đổi số, thậm chí vượt trước kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Tổng giám đốc VietinBank.

Hiện tại, VietinBank đã hoàn thiện kế hoạch tổng thể triển khai các sáng kiến nằm trong Chương trình Chuyển đổi số toàn diện. Một trong những ưu tiên hàng đầu là: Tiếp tục số hóa sâu rộng sản phẩm dịch vụ và tái thiết kế các quy trình kinh doanh,tập trung khai thác sức mạnh của dữ liệu để tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh...

Đại diện ngân hàng cho biết: Năm 2025 là cột mốc quan trọng khi VietinBank hướng tới thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, với tầm nhìn vươn xa đến năm 2030. Mục tiêu trở thành ngân hàng hiện đại, đa năng và hiệu quả hàng đầu Việt Nam và khu vực, dựa trên nền tảng nội lực vững chắc và chiến lược phát triển bài bản, VietinBank cam kết tiếp tục kiến tạo những bước đột phá trong hành trình “Chuyển đổi kép” - Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, đồng thời mang lại lợi ích tối đa và giá trị bền vững cho cổ đông.

Các chỉ tiêu tài chính năm 2025 của VietinBank dự kiến như sau: Tổng tài sản tăng trưởng từ 8% – 10%; Dư nợ tín dụng thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của NHNN trong từng thời kỳ; Nguồn vốn huy động tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản; Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng <1,8%; Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả cổ tức (tiền mặt, cổ phiếu) thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật; Các tỷ lệ an toàn hoạt động tuân thủ quy định của NHNN.

Kết thúc Quý I năm 2025, VietinBank đạt kết quả tích cực về quy mô và hiệu quả. Tổng tài sản ước tăng 3,9% so với cuối năm 2024; Dư nợ tín dụng ước tăng 4,7% so với cuối năm 2024; nguồn vốn huy động TT1 ước tăng 3,9% so với cuối năm 2024; Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN được kiểm soát ở mức 1,3%; Lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2024.