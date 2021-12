Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội An dừng các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào năm mới 2022

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) vừa có thông báo dừng tổ chức các hoạt động Dạ hội Hội An chào năm mới vào đêm ngày 31/12/2021 và sự kiện “Kết nối du lịch địa phương và Đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An năm 2022 vào sáng ngày 1/1/2022”.