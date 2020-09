Điều ít biết về ông chủ BMS 'thổi giá' thiết bị ở Bệnh viện Bạch Mai

Ông Phạm Đức Tuấn - người vừa bị khởi tố liên quan đến việc nâng giá thiết bị y tế tại BV Bạch Mai - nắm giữ pháp nhân tại 3 công ty kinh doanh về lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế vốn điều lệ hàng trăm tỷ.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty BMS và các đơn vị có liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Đức Tuấn (sinh năm 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty BMS) cùng hai bị can khác tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công an, Phạm Đức Tuấn bị khởi tố để điều tra vụ việc liên quan đến hành vi, thủ đoạn gian dối, câu kết hợp thức các thủ tục để nâng khống lên nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế đưa vào hợp đồng liên doanh, liên kết với Bệnh viện Bạch Mai, nhằm chiếm đoạt số tiền lớn của người bệnh. Theo đó, số tiền các đối tượng chiếm đoạt được xác định lên đến trên 10 tỷ đồng.

Ngoài việc đứng đầu Công ty BMS, ông Phạm Đức Tuấn còn là người đại diện pháp luật của 3 công ty khác, tạo nên các liên danh để tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị, vật tư y tế nhiều cơ sở y tế trong cả nước với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp, 3 công ty do Phạm Đức Tuấn đứng đại diện pháp luật gồm:

Ông Phạm Đức Tuấn.

Đầu tiên là Công ty Cổ phần Đầu tư Tuấn Ngọc Minh, thành lập năm 2008, có địa chỉ tại đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Tuấn là giám đốc công ty này với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán trang thiết bị y tế, thuốc tân dược và các thiết bị y tế trong gia đình.

Tiếp đó, ngày 16/3/2020, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, Phạm Đức Tuấn thành lập Công Ty TNHH Energy and Life Value với ngành nghề chính là sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, phục hồi chức năng…

Doanh nghiệp thứ ba ông Tuấn đại diện pháp luật là Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ mới BMS được thành lập vào giữa tháng 7/2020 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đăng kí kinh doanh đa lĩnh vực, trong đó có bán các thiết bị y tế.

Một ngày trúng 3 gói thầu

Theo tài liệu VietNamNet có được, các công ty trên đã tham gia đấu thầu nhiều gói cung cấp vật tư và trang thiết bị y tế tại các cơ sở ở các địa phương với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trước thời điểm lãnh đạo công ty này bị bắt giữ (ngày 1/9), trong các ngày 20-21/8, Công ty BMS lần lượt trúng hai gói thầu gồm gói cung cấp bổ sung vật tư cho phẫu thuật các chuyên khoa năm 2020 của Bệnh viện T.W Quân đội 108 với giá 1,9 tỷ đồng và gói mua sắm trực tiếp vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái với giá gần 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, riêng trong ngày 23/4, Công ty BMS trúng 3 gói thầu mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch Covid-19 của Sở Y tế TP.Hải Phòng với giá trị các gói từ 3 tỷ đồng đến hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài việc trúng gần như tuyệt đối các gói thầu mà công ty này tham gia, BMS còn trúng thầu bằng hoặc chênh lệch không đáng kể so với giá gói thầu.

Cụ thể, tại gói thầu ở tỉnh Nghệ An, liên danh Công ty TNHH Việt Quang - Công ty TNHH AT và T - CTCP Asiatech Việt Nam - BMS trúng gói thầu 45,035 tỷ đồng, trong khi giá gói thầu là 45,125 tỷ đồng.

Ngoài các gói thầu trên, liên danh giữa Công ty BMS và Công ty CP Đầu tư Tuấn Ngọc Minh (đều do Phạm Đức Tuấn đứng tên đại diện pháp lý) còn trúng những gói thầu từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng với chênh lệch ít.

Cụ thể, liên danh 2 công ty kể trên trúng gói thầu “Vật tư thay thế thuộc dự án phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế năm 2020" của Bệnh viện Thể thao Việt Nam với giá trúng thầu hơn 68 tỷ đồng.

Năm 2019, liên danh BMS - Công ty CP đầu tư Tuấn Ngọc Minh tiếp tục trúng gói thầu của Trung tâm Mua sắm Tài sản công và Thông tin Tư vấn Tài chính với giá hơn 252,87 tỷ đồng, trong khi đó giá gói thầu là 252,98 tỷ đồng.

Sau khi Phạm Đức Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam, Đại hội đồng cổ đông đã bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Thủy giữ chức vụ giám đốc - người đại diện pháp luật cho Công ty Cổ phần BMS.