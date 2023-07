Digiworld (DGW): Quý II/2023 lãi ròng đạt 83 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ

Trong hội thảo “Connecting to Customers - Ngành hàng tiêu dùng: Đi tìm điểm đổi chiều xu hướng” do HSC và Digiworld đồng tổ chức. Digiworld có hé lộ kết quả kinh doanh quý II với lợi nhuận ròng giảm 39% so với cùng kỳ, đạt 83 tỷ đồng.

Tại buổi hội thảo, bà Lê Khả Tú - Trưởng phòng quan hệ nhà đầu tư Digiworld có hé lộ kết quả kinh doanh quý II/2023 với doanh thu thuần đạt 4.596 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu doanh thu, máy tính xách tay và máy tính bảng ghi nhận đạt hơn 1.300 tỷ đồng, đạt tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ; điện thoại di động được biết luôn là mảng đóng góp doanh thu lớn nhất, đạt 2.190 tỷ đồng, giảm 19%. Đối với ngành hàng thiết bị văn phòng, doanh thu đạt gần 730 tỷ đồng, giảm 17% (nguyên nhân là do nền kinh tế khó khăn dẫn đến các doanh nghiệp hạn chế chi tiêu và đổi mới thiết bị) ;.... Lợi nhuận ròng trong quý ghi nhận đạt 83 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước Tổng quan tình hình kinh doanh quý II/2023 Tình hình chi tiêu của khách hàng đã có sự phục hồi trong quý II So với quý I, tình hình kinh doanh cảu Digiworld ở quý này đã trở nên khả quan hơn. Trong quý II này, doanh thu tăng 16% so với quý I và lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ 5%. Mặc dù, quý II thường là quý thấp điểm doanh thu nhưng Công ty vẫn ghi nhận tăng trưởng dương ở tất cả các ngành hàng. Đơn cử như ở ngành hàng điện thoại di động và máy tính xách tay có ghi nhận tăng trưởng 15% và 23%; hàng tiêu dùng có mức tăng trưởng vượt bậc là 43% so với quý liền kề. Các chỉ số sinh lợi Biên lợi nhuận gộp trong quý II đạt 8,6% nhờ sự tăng tỷ trọng của các ngành hàng có biên lợi nhuận cao. Về cấu trúc vốn, Digiworld tiếp tục duy trì chính sách không vay dài hạn chỉ vay ngắn hạn để tài trợ cho nguồn vốn lưu động và tỷ lệ nợ vay/ vốn chủ sở hữu ở mức an toàn 83%. Cũng tại buổi hội thảo, ông Đoàn Hồng Việt - chủ tịch HĐQT Digiworld cho biết: trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh doanh tháng 6 có kết quả cao nhất, và tháng 7 này tình hình kinh doanh còn tốt hơn cả tháng 6. Dự báo về nửa cuối năm 2023, ban lãnh đạo Digiworld kỳ vọng doanh thu có thể phục hồi so với nửa đầu năm nhờ Apple ra mắt iPhone 15 vào tháng 10 và doanh thu máy tính xách tay cao hơn vào mùa tựu trường. Hé lộ nguyên nhân khiến Digiworld (DGW) sụt giảm 63% lợi nhuận trong quý I/2023 05/05/2023 18:16

