Doanh nghiệp ồ ạt ra đời, nhưng “sống sót” không dễ

Ngày 4/5, Thống kê TP Đà Nẵng cho biết hoạt động đăng ký doanh nghiệp tiếp tục tăng tốc mạnh, cả về số lượng lẫn quy mô vốn, phản ánh rõ nét đà phục hồi và niềm tin thị trường.

Trong tháng 4/2026 (từ 21/3 đến 20/4), TP cấp mới 747 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, với tổng vốn đăng ký 3.670 tỷ đồng, tăng hơn 24% về số lượng và gần 24% về vốn so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế từ đầu năm đến 20/4/2026, toàn TP có 2.340 doanh nghiệp và 225 đơn vị phụ thuộc được thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt 10.479 tỷ đồng, tăng 46,8% về số doanh nghiệp và 62% về vốn. Con số này cho thấy xu hướng gia nhập thị trường đang diễn ra mạnh mẽ cả về quy mô lẫn tốc độ.

Đáng chú ý, khu vực thương mại, dịch vụ tiếp tục chiếm ưu thế trong cơ cấu doanh nghiệp mới, trong đó bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số lượng. Riêng lĩnh vực bất động sản tuy số doanh nghiệp không nhiều nhưng lại đứng đầu về vốn đăng ký, phản ánh kỳ vọng lớn vào thị trường này trong thời gian tới.

Song song với làn sóng gia nhập, có 1.306 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5,9%, cho thấy môi trường kinh doanh đang dần cải thiện. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh và chi phí vẫn hiện hữu khi có tới 4.482 đơn vị tạm ngừng hoạt động và 680 doanh nghiệp giải thể, tăng mạnh so với cùng kỳ.

"Áp lực chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng, từ thuê mặt bằng, nguyên vật liệu đến nhân công và logistics, trong khi kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động giá năng lượng và xu hướng thắt chặt tài chính tại một số nền kinh tế lớn. Những yếu tố này khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó trong cân đối dòng tiền, duy trì hoạt động ổn định.

Đồng thời, số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng nhanh cũng làm gia tăng mức độ cạnh tranh, nhất là ở các ngành thương mại, dịch vụ, trong khi năng lực quản trị, đổi mới và thích ứng của một bộ phận doanh nghiệp vẫn còn hạn chế", Thống kê TP Đà Nẵng thông tin.

Theo Thống kê TP, bức tranh doanh nghiệp Đà Nẵng đang phục hồi rõ nét nhưng vẫn trong quá trình sàng lọc, đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng để tồn tại và phát triển bền vững.