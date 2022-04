Doanh nghiệp thủy sản ‘đầy ắp’ đơn hàng đến cuối năm, đặt mục tiêu lãi kỷ lục

Hàng loạt các nhà hàng, siêu thị... ở các thị trường đang mở cửa trở lại, giúp các doanh nghiệp Việt Nam đầy ắp đơn hàng đến cuối năm. Các doanh nghiệp trong ngành cũng đặt mục tiêu lãi kỷ lục sau thời gian dài ảm đạm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản trong tháng 3 ước đạt 900 triệu USD, đưa lũy kế 3 tháng đầu năm ước đạt 2,4 tỷ USD (tăng 38,7%). Đây là mức tăng kỷ lục tính theo 1 tháng và quý của xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ trước đến nay.

Đóng góp cho sự tăng trưởng mạnh mẽ này chủ yếu nhờ cá tra đang trên đà hồi phục mạnh khi 3 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này ước đạt 646 triệu USD (tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái). Cá tra đang lấy lại vị thế trong cơ cấu sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu khi chiếm 27% giá trị xuất khẩu toàn ngành.

Trong khi đó, đối với nhóm mặt hàng tôm, trong quý đầu năm nay đạt trên 900 triệu USD (cao hơn 37% so với năm ngoái), chiếm 37% tỷ trọng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Đáng chú ý, theo VASEP, hiện nhu cầu các mặt hàng thủy sản ở các thị trường như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh… đang rất lớn. Hàng loạt các nhà hàng, siêu thị... ở các thị trường đang mở cửa trở lại, giúp các doanh nghiệp Việt Nam đầy ắp đơn hàng đến cuối năm.

Nhờ sự tăng trưởng tích cực trong quý đầu năm, các doanh nghiệp trong ngành cũng đặt mục tiêu lãi kỷ lục sau thời gian dài ảm đạm do dịch COVID-19. Điển hình, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia muốn có lãi 900 tỷ đồng (tăng đến 528% so với năm ngoái), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng hơn 318% lên 200 tỷ đồng, hay Công ty cổ phần Thủy sản Mê Kông đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận tăng hơn 340%.

Các doanh nghiệp lớn khác như Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn cũng lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số. Theo thống kê sơ bộ, trong 2 tháng đầu năm, doanh số tiêu thụ Sao Ta đạt hơn 40 triệu USD (khoảng 920 tỷ đồng), tăng hơn 62% so với cùng kỳ năm 2021. Tương tự, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu hơn 1.850 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ.

Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP, cho biết, dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 4 vẫn duy trì tăng trưởng 25% đạt 934 triệu USD. Trong đó, tôm và cá tra tiếp tục là điểm sáng. Giá hai mặt hàng này dự báo tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao trong nửa đầu năm 2022 do tình trạng thiếu nguyên liệu, đặc biệt khi các hiệp định thương mại như EVFTA (Việt Nam - Liên minh châu Âu), UKVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh) ... bắt đầu phát huy tác dụng.