Doanh nghiệp Việt "chạy đua" dùng AI

Theo Báo cáo “AI for Business: APAC Trends in AI Adoption” do Deloitte thực hiện, gần 93% doanh nghiệp trong nước đã ứng dụng ít nhất một công cụ AI nhằm tiếp cận và tương tác với khách hàng.

Cụ thể hơn, khảo sát của Lenovo Việt Nam cho thấy mới có 44% doanh nghiệp Việt Nam đã tích hợp AI vào hoạt động, 39% dự kiến triển khai trong vòng 12 tháng tới và 17% vẫn chưa có kế hoạch.

Nền tảng AI định danh xác thực điện tử VNPT eKYC giúp tối ưu hiệu quả hoạt động cho các ngân hàng, tổ chức tài chính. Ảnh: VNPT

Trong khi một nghiên cứu của CPA Australia cho thấy 47% doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam đã sử dụng AI như một công cụ tư vấn kinh doanh, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ này.

Các lĩnh vực doanh nghiệp Việt ứng dụng AI như: Marketing & Thương mại điện tử; Dịch vụ khách hàng; Tài chính & Kế toán; Quản trị nhân sự.

Chia sẻ tại sự kiện Meta Marketing Summit 2025 diễn ra ngày 8/5, ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, cho biết: “66% doanh nghiệp Việt Nam đang sử dụng AI để giao tiếp với khách hàng và 63% sử dụng để tìm kiếm khách hàng mới. Điều này cho thấy AI không còn là công nghệ của tương lai, mà đã trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược tăng trưởng của các doanh nghiệp”.

Đại diện từ Meta cho biết tập đoàn sẽ cam kết mang đến không chỉ các giải pháp AI tiên tiến, mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong mục tiêu cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, tối ưu hiệu suất và mở rộng cơ hội kinh doanh trong thời đại số.

Theo dự báo, thị trường AI tại Việt Nam có thể đạt 1,3 tỷ USD vào năm 2025. Việc ứng dụng AI không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất mà còn mở ra những cơ hội kinh doanh mới, từ thương mại điện tử thông minh đến các dịch vụ tài chính số hóa.

Tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn để doanh nghiệp Việt triển khai AI. Đó là việc thiếu nhân lực chất lượng cao, chi phí đầu tư ban đầu cao, hay ngay cả chuyển đổi tư duy quản trị.

Để hiệu quả, doanh nghiệp nên bắt đầu từ các quy trình có thể tối ưu hóa nhanh chóng, như tự động hóa quản lý tài chính, phân tích khách hàng hoặc chăm sóc khách hàng bằng chatbot AI .