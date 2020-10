Tổng doanh thu 9 tháng bao gồm hoạt động kinh doanh, các hợp đồng hợp tác và chuyển nhượng dự án của Vinhomes đạt hơn 62.500 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán "VHM") đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2020 theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Báo cáo cho thấy, doanh thu ba tháng gần nhất của doanh nghiệp này gấp hơn 2,5 lần so với cùng giai đoạn năm 2019, đạt gần 26.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi trước thuế chỉ tương đương cùng kỳ do biên lợi nhuận gộp thu hẹp và chi phí bán hàng tăng nhanh.

Doanh thu 9 tháng của Vinhomes gần 2,7 tỷ USD (ảnh minh họa)

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 49.378 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2019. Sự tăng trưởng của doanh thu chủ yếu do công ty bước vào thời kỳ bàn giao lớn với các sản phẩm bàn giao chủ yếu của 4 dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Marina.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2020, bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và hoạt động chuyển nhượng dự án được ghi nhận như một khoản thu nhập tài chính, đạt 62.565 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019.

Quy đổi theo tỷ giá bán ra tại Vietcombank tổng doanh thu 9 tháng bao gồm hoạt động kinh doanh, các hợp đồng hợp tác và chuyển nhượng dự án của Vinhomes đạt xấp xỉ 2,7 tỷ USD.

Kết thúc 9 tháng, Vinhomes báo lãi hợp nhất đạt 22.199 tỷ đồng trước thuế và lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ đạt 16.337 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 7% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng trong quý III, tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế đạt 7.502 tỷ đồng, tăng 64% so với quý II năm 2020 nhờ khối lượng bàn giao tăng.

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 4.966 đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020, tổng tài sản Vinhomes đạt 220.509 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 78.778 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 22% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2019.

Trong quý III/2020, Vinhomes đã cho ra mắt phân khu căn hộ cao cấp The Origami tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Tính đến 14/10/2020, hơn 4.500 căn hộ đã được bán với tỷ lệ hấp thụ trên 90% và đại đa số khách hàng là người Việt Nam.

Ở phía Bắc, công ty tiếp tục ra mắt các phân khu/tòa căn hộ mới tại các đại đô thị Vinhomes. Đại đô thị Vinhomes Smart City đã chính thức ra mắt phân khu The Grand Sapphire tại vị trí trung tâm khu đô thị với 2/3 diện tích nội khu được bao phủ bởi cây xanh, mặt nước. Đại đô thị Vinhomes Ocean Park đã mở bán tòa căn hộ đầu tiên được trang bị hệ thống Ngôi nhà thông minh – S1.02, thuộc phân khu Sapphire by the Sea.

Trong quý III/2020, 3 Đại đô thị Vinhomes đã bàn giao tổng cộng gần 10.400 căn hộ, biệt thự và nhà liền kề cho cư dân theo đúng tiến độ và chất lượng. Tiến độ bàn giao này dự kiến sẽ được duy trì trong quý IV/2020.