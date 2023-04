Doanh thu Công ty Yến sào Khánh Hòa quý 1 đạt trên 1.400 tỷ đồng

Doanh thu quý I toàn công ty Yến sào Khánh Hòa đạt 1.490 tỷ đồng, đạt gần 30% so với kế hoạch, tăng gần 200 tỷ đồng so với doanh thu quý I/2022.

Ngày 25/4, Công ty Yến sào Khánh Hòa (Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa) đã tổ chức hội nghị sơ kết quý I/2023 và triển khai kế hoạch kinh doanh quý II/2023.

Theo báo cáo, doanh thu quý I toàn công ty đạt 1.490 tỷ đồng, đạt gần 30% so với kế hoạch, tăng gần 200 tỷ đồng so với doanh thu quý I/2022. Các Công ty thành viên, đơn vị trực thuộc công ty đều đạt 28-35% kế hoạch. Đặc biệt, thị trường Tây Nguyên đạt 35% so với kế hoạch.

Lãnh đạo Công ty khen thưởng cho các đơn vị. Ảnh: ĐL

Lãnh đạo công ty đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị phải nâng cao chất lượng quản trị đơn vị; phát huy năng lực lãnh đạo, chú trọng đoàn kết sức mạnh tập thể, giữ vững và nâng cao hơn nữa thành quả đã đạt được trong quý I; thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II năm 2023 đạt kết quả cao nhất,

Dịp này, Ban lãnh đạo công ty đã khen thưởng 22 đơn vị trực thuộc, công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.