Doanh thu du lịch ở Khánh Hòa trong tháng 1 đạt gần 2.000 tỷ đồng

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, đầu năm 2023 du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có nhiều khởi sắc, doanh thu du lịch ước đạt gần 2.000 tỷ đồng, gấp 9,8 lần so với cùng kỳ.

Ngày 4/2, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, tổng lượt khách du lịch lưu trú trong tháng 1/2023 đạt 350.000 lượt khách gấp 7,1 lần so với cùng kỳ.

Trong đó: Khách quốc tế ước đạt 72.000 lượt khách, gấp 12 lần so với cùng kỳ; Với 345.000 ngày khách quốc tế, gấp 12 lần so với cùng kỳ; Khách nội địa ước đạt 278.000 lượt khách, gấp 6,5 lần so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.968,8 tỷ đồng, gấp 9,8 lần so với cùng kỳ.

Khách Quốc tế đến với Khánh Hòa. Ảnh: PV

Hiện nay, ngành du lịch Khánh Hòa đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thông tin du lịch cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2023. Chương trình đặt mục tiêu trong năm 2023 doanh thu du lịch đạt 21.000 tỉ đồng, đón trên 4 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn ba lần kết quả thực hiện năm 2022. Trong đó, khách nội địa đạt 2,5 triệu lượt khách; khách quốc đạt 1,5 triệu lượt khách.