Đổi sang Căn cước công dân gắn chip có phải đổi sổ BHXH?

Không ít người băn khoăn khi thực hiện đổi từ CMND/Căn cước công dân mẫu cũ sang Căn cước công dân gắn chip có phải đổi sổ BHXH không. Dưới đây Etime xin trích một số điều luật giải đáp vấn đề này.

Làm Căn cước công dân gắn chip có phải đổi sổ BHXH?

Theo Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì việc đổi hoặc điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT trong các trường hợp sau:

- Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

- Xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995

Thực chất, thông tin số CMND là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng tham gia BHXH trong cơ sở dữ liệu vì vậy không cần phải cấp lại sổ BHXH mà chỉ cần thực hiện điều chỉnh thông tin số CMND trong cơ sở dữ liệu.

Như vậy, việc điều chỉnh thông tin số CMND được thực hiện với CMND 9 số. Vì CMND 12 số, Căn cước công dân có mã vạch khi chuyển sang Căn cước công dân gắn chíp không làm thay đổi số CMND.

Theo đó, chỉ cần lập mẫu TK1-TS (Bao gồm tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ban hành theo Quyết Định 888/QĐ-BHXH) nộp cho cơ quan BHXH Việt Nam để điều chỉnh số CMND.

Thông tin số CMND là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng tham gia BHXH trong cơ sở dữ liệu vì vậy không cần phải cấp lại sổ BHXH mà chỉ cần thực hiện điều chỉnh thông tin số CMND trong cơ sở dữ liệu.

Thủ tục đổi thẻ CMND 9 số, 12 số qua Căn cước công dân gắn chip

Công dân cần mang theo sổ hộ khẩu CMND đã được cấp và các giấy tờ hợp pháp xác nhận về việc có thay đổi thông tin công dân nếu sự thay đổi này chưa được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 1: Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện hoặc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (nếu đã triển khai) hoặc khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến (nếu có).

Bước 2:

Công dân xuất trình CMND, sổ hộ khẩu; Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong Tờ khai Căn cước công dân (trường hợp công dân kê khai trực tuyến thì thu nhận qua thiết bị đọc mã vạch hoặc thiết bị thu nhận thông tin vào hệ thống) với thông tin trong sổ hộ khẩu để xác định chính xác người cần cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân.

Trường hợp thông tin công dân có sự thay đổi, chưa khớp với Sổ hộ khẩu và tờ khai thì cần xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin đã thay đổi.

Trường hợp công dân đủ điều kiện, thủ tục thì cán bộ cơ quan quản lý Căn cước công dân chụp ảnh, thu thập vân tay, đặc điểm nhận dạng của người đến làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân để in trên Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân và thẻ Căn cước công dân theo quy định.

Cán bộ cơ quan quản lý Căn cước công dân thu nhận vân tay của công dân qua máy thu nhận vân tay; trường hợp ngón tay bị cụt, khèo, dị tật, không lấy được vân tay thì ghi nội dung cụ thể vào vị trí tương ứng của ngón đó.

Bước 3: Công dân đóng lệ phí cấp Căn cước công dân theo quy định.

Bước 4: Cán bộ cơ quan quản lý Căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục; đồng thời:

- Trả lại CMND (chưa cắt góc) cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ Căn cước công dân nếu CMND còn rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ).

- Thu, hủy Chứng minh nhân dân đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân nếu CMND đã được cấp trước đó bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ).

Lưu ý: Trước đây khi cấp Căn cước công dân mã vạch, mặc dù trong các văn bản QPPL hướng dẫn thủ tục cấp, đổi thẻ Căn cước công dân không quy định nhưng thực tế tại các địa phương, người dân cần bước xin giấy giới thiệu đổi CMND sang Căn cước công dân của công an cấp xã, sau đó mới nộp tại công an cấp huyện và làm thủ tục tại công an cấp huyện. Vì vậy, người dân nên liên hệ trước với công an cấp xã để biết thông tin về việc cấp Căn cước công dân gắn chíp có cần giấy giới thiệu hay không để tránh mất thời gian di chuyển nhiều lần.

Ngoài ra, sau này khi cơ sở dữ liệu về dân cư được hoàn thiện thì có thể không cần đem theo sổ hộ khẩu.

Thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân mẫu cũ sang thẻ Căn cước công dân gắn chip

Công dân cần mang theo Căn cước công dân mã vạch đã được cấp và các giấy tờ hợp pháp xác nhận về việc có thay đổi thông tin công dân nếu sự thay đổi này chưa được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 1: Điền vào Tờ khai Căn cước công dân

Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện hoặc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (nếu đã triển khai) hoặc khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.

Bước 2:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin về công dân trong Tờ khai căn cước công dân với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần đổi thẻ.

- Trường hợp công dân thông tin có sự thay đổi, chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xác định thông tin chính xác và xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong Tờ khai căn cước công dân.

- Trường hợp đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay của công dân qua máy thu nhận vân tay; trường hợp ngón tay bị cụt, khèo, dị tật, không lấy được vân tay thì ghi nội dung cụ thể vào vị trí tương ứng của ngón đó. Chụp ảnh chân dung của công dân.

Bước 3: Nộp lệ phí theo quy định.

Bước 4: Cán bộ cơ quan quản lý Căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục.

Bước 5: Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc trả qua đường bưu điện.

- Với trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ Căn cước công dân qua đường chuyển phát nhanh đến địa chỉ theo yêu cầu: Tiến hành thu Căn cước công dân, cắt góc và trả lại sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp Căn cước công dân.

- Với trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ Căn cước công dân tại đơn vị cấp: Tiến hành thu hồi, cắt góc và trả lại Căn cước công dân khi trả thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử.

- Đối với Căn cước công dân bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy Căn cước công dân.