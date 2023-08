DOJI gửi tặng triệu ưu đãi mùa Vu Lan

Với mong muốn cùng khách hàng gửi lời tri ân tới cha mẹ bằng những món quà ý nghĩa mùa Vu Lan, DOJI triển khai chương trình "Vu Lan báo hiếu - Yêu thương vẹn tròn" với hàng triệu ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, từ nay đến 31/8/2023, DOJI sẽ dành tặng ưu đãi tới 20% khi khách hàng mua quà tặng Vàng Kim Bảo Phúc và các sản phẩm trang sức – những món quà vừa giàu ý nghĩa vừa có giá trị tích lũy lâu dài dành cha mẹ. Cùng DOJI tận hưởng hàng triệu ưu đãi hấp dẫn mùa Vu Lan báo hiếu để yêu thương cha mẹ luôn vẹn tròn.

- Ưu đãi tới 20% Quà tặng Vàng Kim Bảo Phúc và Đồng hồ;

- Ưu đãi tới 15% Trang sức Vàng 24K;

- Ưu đãi tới 14% Trang sức cao cấp: Kim cương; Trang sức Đá màu, Ngọc trai…

- Ưu đãi list đặc biệt các Bộ sưu tập Kim cương viên đẳng cấp;

- Giờ vàng Mua Vàng Tặng Vàng từ 11h - 14h;

Đặc biệt, khách hàng sẽ nhận được thêm ưu đãi hấp dẫn khác với các sản phẩm trang sức cao cấp khi chụp ảnh check-in cùng bố hoặc mẹ tại các Trung tâm trang sức của DOJI trên toàn quốc.

Khách hàng nhận hàng triệu ưu đãi từ DOJI dịp Vu Lan.

Với các ưu đãi hấp dẫn, khách hàng hãy cùng DOJI chọn ngay những món quà là trang sức kim cương để gửi trọn yêu thương mùa Vu Lan ý nghĩa, giúp người nhận quà thêm may mắn về mặt tiền tài cũng như sức khoẻ, tinh thần bình an. Đăc biệt, kim cương còn là biểu tượng của sự vĩnh cửu, thay cho lời chúc an lành, trường thọ tới các đấng sinh thành.

Trang sức Kim cương, như lời trao tặng yêu thương vô giá tới người thân

Trang sức đá màu cũng là một những món quà lý tưởng được nhiều người lựa chọn dịp Vu Lan bởi không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa phong thủy, đem lại sức khỏe dồi dào, thu hút tài lộc.

Trang sức Đá màu gửi gắm mong ước hạnh phúc, tài lộc, mạnh khỏe Không chỉ là món trang sức thể hiện nét thanh lịch, trang nhã của phái đẹp, trang sức ngọc trai còn mang đến biểu tượng về sự tốt lành, may mắn. Hình tròn của ngọc trai được xem là là điểm hội tụ của tứ trụ trong ngũ hành giúp đem đến phúc đức, hạnh phúc viên mãn, vẹn tròn. Trang sức Ngọc trai – món quà từ tinh hoa biển cả, tượng trưng cho hạnh phúc vẹn tròn Trang sức Vàng 24K cũng là sự lựa chọn hoàn hảo để làm quà tặng cho đấng sinh thành vì giá trị bền vững theo thời gian, biểu tượng của sự thịnh vượng, quý phái. Trang sức Vàng 24K chính là “lá bùa hộ mệnh” giúp mang tới sự may mắn, giàu có, hạnh phúc cho chủ sở hữu đồng thời mang giá trị tích lũy lâu dài, “của để dành” của ông bà, cha mẹ cho con cháu sau này. Trang sức Vàng 24K chạm trổ tinh tế, khéo léo, mang giá trị tích lũy cao Ngoài các dòng trang sức, DOJI còn giới thiệu nhiều mẫu quà tặng Vàng Kim Bảo Phúc, phù hợp làm quà tặng mùa hiếu hạnh yêu thương như: Tranh chữ “Cha mẹ” phủ Vàng, tượng Phật, lá bồ đề, thẻ bình an…. Quà tặng Vàng của DOJI là những vật phẩm mang biểu tượng văn hóa phong thủy Á Đông, được chế tác bằng công nghệ phủ vàng Nano và công nghệ Gold Foil sang trọng, gửi gắm ý nghĩa sâu sắc và trọn vẹn chân tâm thành ý. Quà tặng Vàng Kim Bảo Phúc với ý nghĩa đặc biệt, phù hợp trao tặng cha mẹ mùa hiếu hạnh Chương trình áp dụng tại hệ thống Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI trên toàn quốc. Xem thêm thông tin tại: Hotline: 18001168 Website: https://bit.ly/3YuUCaS Facebook: https://www.facebook.com/doji.trangsuc

