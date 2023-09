Động thái của Bộ Tài nguyên với dự án 'đứng hình' 20 năm ở Bình Thuận

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án "đứng hình” suốt 20 năm ở Bình Thuận để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và tháo gỡ vướng mắc.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan vụ khiếu nại của Công ty TNHH Thương mại Du lịch My My.

Văn bản do Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Vũ Tuấn Anh ký, nêu rõ yêu cầu nói trên là nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6615/VPCP-QHĐP ngày 25/8/2023 của Văn phòng Chính phủ, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại của Công ty TNHH Thương mại Du lịch My My về việc UBND tỉnh Bình Thuận chưa thực hiện giao tiếp hơn 8.000 m2 đất trong tổng số 16.850 m2 đất đã có quyết định giao đất cho công ty để thực hiện dự án tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Động thái này là để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai được nêu tại mục 5, phần II của báo cáo số 553/BC - UBTVQH15 ngày 24/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về việc áp dụng các quy định chuyển tiếp của pháp luật liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội theo Luật Đất đai năm 1993 và Luật Đất đai năm 2003.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo bằng văn bản các nội dung liên quan dự án đầu tư của Công ty TNHH Thương mại Du lịch My My, như: Nguồn gốc đất và quá trình thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án; việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; việc giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Thương mại Du lịch My My; lý do chưa thực hiện giao tiếp hơn 8.000 m2 đất; việc giải quyết khiếu nại và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến dự án.

Dự án của Công ty TNHH Thương mại Du lịch My My vẫn chưa hoàn thiện sau 20 năm được chấp thuận đầu tư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận cung cấp bản sao có dấu treo và lập danh mục theo thứ tự thời gian hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các nội dung trên gửi về Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường.

Đầu tháng 8 vừa qua, đoàn công tác của Ban Dân nguyện Quốc hội cùng đại diện Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp đã khảo sát thực địa và làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận cùng đại diện một số cơ quan chức năng của tỉnh này về dự án của Công ty TNHH Thương mại Du lịch My My.

Theo tài liệu, dự án được chấp thuận đầu tư tại văn bản số 4466/UBBT-XDCB ngày 12/12/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng có quyết định 4105/QĐ-CTUBBT ngày 22/9/2004 về việc thu hồi đất thực hiện dự án.

Sau khi có văn bản giao đất, cho thuê đất, nhà đầu tư đã triển khai thực hiện dự án, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, đã xây dựng một số hạng mục công trình…

Tuy nhiên, dự án có diện tích 16.850 m2 nhưng đến nay công ty mới được bàn giao 8.000 m2, còn thiếu 8.850 m2 đất nên việc triển khai thực hiện bị đình trệ.

Sau 20 năm, hiện khu đất dự án trở nên hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm, các hạng mục xây dựng dở dang đã hư hỏng, gây thiệt hại rất lớn cho chủ đầu tư.

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, quá trình thực hiện dự án do giao thời giữa Luật Đất đai năm 1993 và Luật Đất đai năm 2003 nên xảy ra nhiều vướng mắc và khiếu kiện của một hộ dân bị thu hồi đất.

“Địa phương rất bế tắc, không biết cách nào xử lý”, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận thừa nhận.