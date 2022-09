Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ khởi công ngày 30/4/2023

Trong tháng 9/2022, sau khi phê duyệt hồ sơ cắm mốc GPMB, tỉnh An Giang sẽ tổ chức bàn giao mốc GPMB đợt 1 cho các đơn vị thực hiện dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn đi qua tỉnh An Giang.

Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp triển khai một số vấn đề liên quan đến dự án vào ngày 16/9.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang (dự án thành phần 1), có điểm đầu từ tuyến tránh QL91 (thuộc xã Vĩnh Tế, TP.Châu Đốc) đến huyện Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ) với chiều dài hơn 57km. Tổng mức đầu tư gần 13.800 tỷ đồng.

Quy hoạch chi tiết Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Ảnh: CA

Tuyến đi qua địa phận TP.Châu Đốc, huyện Châu Phú, Châu Thành và huyện Thoại Sơn và có 3 nút giao. Tổng diện tích đất cần GPMB của địa phương khoảng 379,6 ha, với gần 1.990 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, có 139 hộ tái định cư.

Về tình hình thực hiện dự án, đến nay, tư vấn đã dự thảo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi, khung chính sách bồi thường, khảo sát thực địa…

Công tác lập, phê duyệt, bàn giao hồ sơ thiết kế cọc GPMB, Ban Quản lý dự án cho biết, sẽ được chia làm 3 đợt.

Cụ thể, đợt 1 dự kiến sẽ bàn giao 15km (30%), đợt 2 bàn giao 32km (55%), đợt 3 khoảng 10km (15%). Việc bàn giao này sẽ hoàn thành trước ngày 20/1/2023.

Trong tháng 9/2022, sau khi phê duyệt hồ sơ cắm mốc GPMB, sẽ tổ chức bàn giao mốc GPMB đợt 1 cho các đơn vị có liên quan và tổ chức đo đạc lập bản trích đo thực hiện dự án. Từ đó làm cơ sở trình ban hành thông báo thu hồi đất.

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là dự án lớn nhất triển khai trên địa bàn tỉnh này từ trước đến nay.

Sau khi tiếp nhận dự án thành phần 1, địa phương đã quyết liệt triển khai thực hiện dự án. Dự kiến trong tháng 4/2023 tỉnh sẽ hoàn thành công tác GPMB. Đồng thời, tổ chức khởi công giao đoạn 1 của dự án tại TP.Châu Đốc vào ngày 30/4/2023.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cho rằng, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ- Sóc Trăng là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở, tiền đề để thúc đẩy kinh tế, xã hội An Giang tăng tốc phát triển trong thời gian tới. An Giang đề nghị các ngành, các địa phương cùng các đơn vị có liên quan công khai, thông tin GPMB đối với người dân và triển khai công tác GPMB theo đúng tiến độ, quy định pháp luật.